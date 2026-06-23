El PBI creció 2,3% en el primer trimestre de 2026: los sectores que impulsaron la actividad

Esta tarde, el INDEC informó que el PBI creció 2,3% interanual en el primer trimestre de 2026 y avanzó 0,7% frente al último trimestre de 2025, mostrando una mejora en el nivel de actividad económica.

El producto bruto interno (PBI) creció 2,3% en el primer trimestre de 2026 frente al mismo período del año pasado. En la comparación desestacionalizada, la economía avanzó 0,7% respecto del último trimestre de 2025, según informó el Indec.

El avance de la actividad estuvo explicado por el buen desempeño de las exportaciones y algunas ramas asociadas a los recursos naturales . Sin embargo, la inversión registró una nueva contracción y la industria manufacturera mantuvo su tendencia descendente .

Por el lado de la demanda, el principal impulso llegó de las exportaciones de bienes y servicios, que crecieron 9,8% interanual. También avanzó el consumo privado, con una suba de 2,7%, explicado en buena parte por el aumento de las importaciones de bienes de consumo final y automóviles.

Por el lado negativo, la formación bruta de capital fijo —un indicador clave de la inversión— sufrió una baja del 11,6% respecto del primer trimestre de 2025. A su vez, el consumo público disminuyó 0,9% en la comparación interanual.

El deterioro de la inversión se explicó principalmente por la baja en maquinaria y equipo (-18,1%) y en equipos de transporte (-19,6%). En maquinaria, tanto el componente nacional como el importado mostraron caídas, mientras que en transporte el mayor retroceso se dio en los equipos fabricados en el país.

En el análisis por sectores, Agricultura, ganadería, caza y silvicultura fue la actividad con mayor aporte al crecimiento del PBI. El sector avanzó 18,1% interanual y explicó 1,05 puntos porcentuales de la suba total.

image

Las mayores expansiones sectoriales estuvieron encabezadas por la pesca, que creció 27,5% frente al mismo período del año anterior. También mostraron fuertes avances el sector agropecuario (+18,1%) y la explotación de minas y canteras (+12,3%).

También registraron crecimiento sectores como Intermediación financiera, que avanzó 7,5%; Hogares privados con servicio doméstico, con 6,3%; Hoteles y restaurantes, con 2,8%; Construcción, con 2,5%; y Transporte, almacenamiento y comunicaciones, con una suba de 2,3%.

También mostraron variaciones positivas Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, con un crecimiento de 0,9%; Servicios comunitarios, sociales y personales, con 0,7%; Servicios sociales y de salud, con 0,5%; y Enseñanza, con 0,1%.

Los rubros que retrocedieron

Entre los sectores con desempeño negativo se destacó la industria manufacturera, que cayó 1,7% y tuvo el mayor impacto negativo sobre el resultado del PBI. También retrocedió la Administración pública y defensa (-1,4%), con una incidencia conjunta de -0,3 puntos porcentuales.

image

También registraron caídas los sectores de Electricidad, gas y agua, con una baja del 1,1%, y Comercio mayorista, minorista y reparaciones, que retrocedió 0,3% en la comparación interanual.

Según los datos oficiales, la oferta global registró una contracción interanual del 0,1% durante el primer trimestre de 2026. La variación respondió al avance del PBI, compensado por una caída del 7,5% en las importaciones reales de bienes y servicios.

Respecto del último trimestre de 2025, y sin el efecto estacional, las exportaciones disminuyeron 3,1% y las importaciones 2,5%. Por otro lado, el consumo privado mostró una mejora de 0,8%, mientras que el consumo público y la inversión tuvieron caídas de 2,4% y 1,7%, respectivamente.

El ministro de Economía, Luis Caputo, compartió los datos de la actividad económica en su cuenta de la red social X y afirmó que "el nivel de actividad alcanzó un nuevo récord histórico en el primer trimestre de 2026".