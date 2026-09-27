FNE 2026: el Colegio 1 de Volcán hizo historia y ganó por primera vez en Carruaje

El Colegio 1 de Volcán consiguió por primera vez el máximo reconocimiento en la categoría Carruaje y protagonizó uno de los momentos destacados de la entrega de premios de la FNE 2026.

FNE 2026: el Colegio 1 de Volcán hizo historia y ganó por primera vez en Carruaje La institución logró este resultado con una propuesta que puso en valor la identidad y las tradiciones de la Quebrada de Humahuaca. El carruaje estuvo dedicado a las tejedoras de la región, con una construcción que incorporó numerosos elementos vinculados a la cultura y las costumbres locales.

Entre los detalles que llamaron la atención se destacó la utilización de semillas en la elaboración de la falda, además de otros recursos ornamentales que permitieron construir una propuesta visual vinculada con el trabajo artesanal y la identidad de las comunidades quebradeñas.

El resultado adquiere una relevancia especial para la institución si se tiene en cuenta su desempeño en la edición anterior. En 2025, el Colegio 1 de Volcán había terminado en el puesto 30, mientras que este año logró avanzar hasta el primer lugar y quedarse con el premio mayor.

De esta manera, el Colegio 1 de Volcán se suma a las instituciones que ya comienzan a completar los primeros puestos de las distintas categorías de la FNE 2026, en una noche marcada por la emoción y los festejos de las comunidades educativas.

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