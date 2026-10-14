Jubilados y pensionados de ANSES: de cuánto será el aumento de noviembre

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer este martes que el índice de precios registró un incremento del 1,9% en septiembre , mientras que la suba acumulada en los últimos doce meses llegó al 33,4% . Esta cifra determinará el ajuste que la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) implementará en noviembre de 2026 sobre los ingresos de los jubilados y los montos correspondientes a las asignaciones familiares .

El mecanismo de reajuste de los haberes cada mes se encuentra contemplado en el Decreto 274/2024 , que establece que los aumentos deben calcularse en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a dos meses previos.

Por esta razón, la inflación de septiembre será la base para determinar la suba que recibirán en noviembre quienes integran el sistema previsional , entre ellos jubilados, pensionados y personas que cobran prestaciones no contributivas .

La suba de los haberes se determina directamente con la cifra publicada por el Indec , por lo que no hace falta que el Poder Ejecutivo emita una nueva disposición para ponerla en práctica. En cambio, la entrega del bono adicional y el importe que tendrá quedan sujetos a una resolución particular de la administración nacional. Por ahora, el Gobierno no precisó si en noviembre seguirá otorgando el complemento de $70.000 .

Los nuevos valores de jubilaciones y pensiones

A partir de la actualización de los haberes y suponiendo que en noviembre continúe el mismo refuerzo económico que se abonó en octubre, los montos correspondientes al próximo mes serán los siguientes:

Jubilación mínima: $444.084,22

Jubilación mínima con bono: $515.437,32

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $355.267,37

PUAM con bono: $428.126,02

Pensiones no contributivas: $310.860,60

Pensiones no contributivas con bono: $383.719,25

Pensión Madre de 7 Hijos: $444.084,22

Pensión Madre de 7 Hijos con bono: $516.942,87

Asignación Universal por Hijo (AUH): $159.578,45

AUH con Discapacidad: $519.601,71

La inflación de septiembre aceleró respecto de agosto

La inflación de septiembre representó un repunte de 0,2 puntos porcentuales en comparación con agosto, cuando el índice había marcado un alza del 1,7%, la más baja de los últimos 14 meses. Con el dato difundido este martes, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un incremento acumulado del 23,6% entre enero y septiembre de este año.

La cifra publicada coincidió con lo que anticipaban los analistas económicos. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), realizado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), había situado en 1,9% la mediana de las previsiones de las consultoras privadas para la inflación de septiembre. En sus informes, C&T Asesores Económicos también había calculado una suba del 1,9%, mientras que Fundación Libertad y Progreso y Eco Go pronosticaron un 2%. Por su parte, Equilibra estimó que el aumento de precios alcanzaría el 2,1%.

Al analizar los distintos rubros, el mayor encarecimiento mensual se produjo en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un alza del 3,1%. En segundo lugar se ubicó Educación, cuyos precios treparon un 3%. En cambio, Restaurantes y hoteles presentó el aumento más moderado, del 1,1%, seguido por Prendas de vestir y calzado, con una variación del 1,4%. Por su parte, el IPC Núcleo, que mide la evolución de los precios sin contemplar los componentes estacionales ni los regulados, registró una suba del 1,7%, influida por los valores de las comidas consumidas fuera del hogar y de los medicamentos.

Diferencias regionales y proyecciones hacia adelante

El comportamiento de los precios durante septiembre presentó diferencias según la zona del país. Tanto el Gran Buenos Aires como la región Pampeana tuvieron un incremento del 2%, superior a la media nacional. Por su parte, el Noroeste y Cuyo registraron una inflación del 1,9%, mientras que en el Noreste llegó al 1,7%. La Patagonia, en tanto, presentó el avance más reducido, con un 1,4%.

Antes de que el Indec publicara el indicador correspondiente al conjunto del país, la Ciudad de Buenos Aires había informado que los precios subieron un 1,8% en septiembre, una décima más que en agosto.

El relevamiento porteño utiliza una composición de consumo y un sistema de ponderaciones diferentes de los empleados por el organismo nacional, y había señalado a vivienda, alimentos, salud y educación como los sectores que más contribuyeron al resultado mensual.

Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), las previsiones centrales de los analistas apuntaban a una inflación del 1,7% en octubre y del 1,6% en noviembre.

ANSES: calendario de pagos para jubilados y pensionados en agosto 2026.

Para diciembre, el cálculo se elevaba al 1,8%, mientras que en enero y febrero de 2027 se esperaba un incremento mensual del 1,6% en ambos casos. En cuanto al cierre de 2026, quienes participaron de la consulta estimaban que la suba de precios acumulada se ubicaría en un rango de entre el 30% y el 30,3%.