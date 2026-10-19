lunes 19 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de octubre de 2026 - 19:43
Juicio.

Caso de las mellizas envenenadas en El Perchel: el acusado es su padre y conocerá sentencia

Un hombre está acusado de envenenar a sus hijas mellizas recién nacidas en Huacalera, causando la muerte de una. Fiscalía pidió prisión perpetua.

+ Seguir en
Federico Franco
Por  Federico Franco
Caso de las mellizas envenenadas en Huacalera.

Caso de las mellizas envenenadas en Huacalera.

Lee además
Morgue Judicial

Horror en El Perchel: la beba abandonada por su madre murió de frío
Hospital de Niños

Detienen a la madre de las bebés abandonadas en El Perchel

El Ministerio Público de la Acusación, representado por el fiscal Aldo Lozano, solicitó la pena de reclusión perpetua para el imputado, quien permaneció prófugo durante más de ocho años y fue detenido en diciembre de 2025.

Qué ocurrió con las mellizas de El Perchel en 2017

Según la hipótesis de la Fiscalía, durante la madrugada del 7 de julio de 2017, dos niñas mellizas recién nacidas habrían recibido una sustancia tóxica compatible con un plaguicida en una vivienda rural de Angosto del Perchel, jurisdicción de Huacalera.

Posteriormente, las bebés habrían sido colocadas dentro de una bolsa y abandonadas en las inmediaciones de la vivienda.

Caso mellizas envenenadas en El Perchel: el único acusado está detenido y se encontraba prófugo.

Caso mellizas envenenadas en El Perchel: el único acusado está detenido y se encontraba prófugo.

Horas después fueron encontradas y trasladadas de urgencia para recibir atención médica. Una de las niñas falleció como consecuencia del hecho, mientras que su hermana logró sobrevivir después de permanecer internada y recibir tratamiento especializado.

La acusación comprende dos hechos de homicidio calificado por el vínculo parental, alevosía y envenenamiento: uno consumado y otro en grado de tentativa.

Las pruebas presentadas y el pedido de reclusión perpetua

Durante la investigación se incorporaron informes médicos, pericias toxicológicas, testimonios de profesionales de la salud y declaraciones de los efectivos policiales que participaron del hallazgo.

Además, los estudios genéticos permitieron establecer que P. G. Q. era el padre biológico de ambas niñas, una prueba relevante para la acusación. El fiscal Aldo Lozano solicitó que el acusado sea condenado a reclusión perpetua por los hechos investigados.

Cuándo se conocerá la sentencia

El Tribunal estuvo integrado por Felicia Ester Barrios, como presidenta de trámite, y los vocales Mario Ramón Puig y Pablo Pullen Llermanos.

Tras finalizar el debate oral, los jueces pasaron a cuarto intermedio para analizar las pruebas y resolver sobre la responsabilidad penal del acusado.

P. G. Q. había permanecido prófugo desde 2017 hasta diciembre de 2025, cuando fue detenido al intentar ingresar nuevamente a Argentina por un paso fronterizo.

Por el momento, no se informó la fecha de la audiencia en la que se dará a conocer el veredicto.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Horror en El Perchel: la beba abandonada por su madre murió de frío

Detienen a la madre de las bebés abandonadas en El Perchel

Horror en El Perchel: La mujer que tiró a sus hijas en bolsas de residuo va a juicio

Tragedia en las rutas de Salta: murieron un conductor de 60 años y un motociclista de 70

Femicidio en La Plata: el hijo de la víctima sigue en Jujuy y su familia materna reclama que lo devuelvan

Lo que se lee ahora
Tragedia en Salta: murió un motociclista tras chocar con uncolectivo que viajaba a Jujuy
Policiales.

Tragedia en Salta: murió un motociclista tras chocar con un colectivo que viajaba a Jujuy

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Alerta por viento  (Foto ilustrativa).
Tiempo.

Jujuy bajo alerta amarilla por tres días: anuncian vientos intensos y aumento de temperaturas

Telekino 2450: resultados y números ganadores del domingo 18 de octubre
Sorteo.

Telekino 2450: resultados y números ganadores del domingo 18 de octubre

El padre Manuel Alfaro aseguró que la organización del viaje del Papa León XIV continúa, pero aclaró que todavía no existe una comunicación oficial del Vaticano video
Jujuy.

Visita del Papa León XIV a la Argentina: la Iglesia pide esperar la confirmación del Vaticano

Escuela de oficios en Jujuy: se amplió la oferta y ya suman 14 cursos virtuales en la provincia
Capacitación.

Escuela de oficios en Jujuy: se amplió la oferta y ya suman 14 cursos virtuales en la provincia

Alacranes en Jujuy (foto: Conicet) video
Precaución.

Alacranes en Jujuy: cómo reconocer las especies peligrosas y qué hacer ante una picadura

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel