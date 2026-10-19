Caso de las mellizas envenenadas en El Perchel: el acusado es su padre y conocerá sentencia

El juicio por el caso de las mellizas de El Perchel, ocurrido en julio de 2017 en la localidad de Huacalera, llegó a su etapa final este lunes. El Tribunal en lo Criminal dio por concluido el debate oral y público contra P. G. Q., acusado de envenenar a sus dos hijas recién nacidas, provocando la muerte de una de ellas. La fecha en la que se conocerá el veredicto será comunicada próximamente.

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El Ministerio Público de la Acusación, representado por el fiscal Aldo Lozano, solicitó la pena de reclusión perpetua para el imputado, quien permaneció prófugo durante más de ocho años y fue detenido en diciembre de 2025.

Según la hipótesis de la Fiscalía, durante la madrugada del 7 de julio de 2017, dos niñas mellizas recién nacidas habrían recibido una sustancia tóxica compatible con un plaguicida en una vivienda rural de Angosto del Perchel, jurisdicción de Huacalera.

Posteriormente, las bebés habrían sido colocadas dentro de una bolsa y abandonadas en las inmediaciones de la vivienda.

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Horas después fueron encontradas y trasladadas de urgencia para recibir atención médica. Una de las niñas falleció como consecuencia del hecho, mientras que su hermana logró sobrevivir después de permanecer internada y recibir tratamiento especializado.

La acusación comprende dos hechos de homicidio calificado por el vínculo parental, alevosía y envenenamiento: uno consumado y otro en grado de tentativa.

Las pruebas presentadas y el pedido de reclusión perpetua

Durante la investigación se incorporaron informes médicos, pericias toxicológicas, testimonios de profesionales de la salud y declaraciones de los efectivos policiales que participaron del hallazgo.

Además, los estudios genéticos permitieron establecer que P. G. Q. era el padre biológico de ambas niñas, una prueba relevante para la acusación. El fiscal Aldo Lozano solicitó que el acusado sea condenado a reclusión perpetua por los hechos investigados.

Cuándo se conocerá la sentencia

El Tribunal estuvo integrado por Felicia Ester Barrios, como presidenta de trámite, y los vocales Mario Ramón Puig y Pablo Pullen Llermanos.

Tras finalizar el debate oral, los jueces pasaron a cuarto intermedio para analizar las pruebas y resolver sobre la responsabilidad penal del acusado.

P. G. Q. había permanecido prófugo desde 2017 hasta diciembre de 2025, cuando fue detenido al intentar ingresar nuevamente a Argentina por un paso fronterizo.

Por el momento, no se informó la fecha de la audiencia en la que se dará a conocer el veredicto.