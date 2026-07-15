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15 de julio de 2026 - 12:08
Deportes.

Uno por uno, los mejores memes tras la victoria de España sobre Francia en el Mundial 2026

La Furia Roja venció 2-0 a Les Bleus en semifinales del Mundial 2026 y aseguró su lugar en la definición. El triunfo desató una ola de reacciones y bromas.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Tras la eliminación de España a Francia del Mundial, explotaron los memes y reacciones en las redes. &nbsp;

Tras la eliminación de España a Francia del Mundial, explotaron los memes y reacciones en las redes.

 

España consiguió un triunfo determinante frente a Francia y se transformó en el primer seleccionado en asegurar su lugar en la final del Mundial 2026. La Furia Roja derrotó por 2-0 a Les Bleus en una de las semifinales del certamen y se ganó el derecho a disputar el encuentro por el título.

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Con los tantos de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro, el equipo español eliminó a uno de los principales aspirantes a levantar la Copa del Mundo y volvió a instalarse en una definición mundialista. Ahora, buscará alcanzar nuevamente la gloria que obtuvo en Sudáfrica 2010.

España.

España.

El conjunto comandado por Luis de la Fuente mostró una clara superioridad a lo largo de buena parte del partido, se adueñó del control del balón, impuso el ritmo del juego y aprovechó sus oportunidades en los momentos decisivos para dejar a Francia sin capacidad de respuesta.

Con el pasaje asegurado a la definición, España aguardará al vencedor del duelo entre la Selección Argentina e Inglaterra, quienes se medirán este miércoles desde las 16 horas en la segunda semifinal de la competencia.

El partido por el título del Mundial 2026 se llevará a cabo el próximo domingo, nuevamente a partir de las 16, en la ciudad de Nueva York, escenario donde se conocerá al nuevo campeón mundial.

Como sucede habitualmente después de los grandes duelos deportivos, las redes sociales también tuvieron un papel protagonista tras el encuentro. Apenas terminó el triunfo de España, comenzaron a circular rápidamente memes, bromas y opiniones de los usuarios, que hicieron referencia a la salida de Francia del torneo, el avance del conjunto español a la final y la incertidumbre por saber quién será el otro equipo que disputará el partido decisivo.

La eliminación de Les Bleus, la actuación destacada de los futbolistas españoles que marcaron los goles y la expectativa por una definición con un fuerte componente histórico fueron algunos de los principales ejes de conversación entre los usuarios en las plataformas digitales.

Los mejores memes tras la victoria de España sobre Francia

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