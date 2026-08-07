San Cayetano: fe, lágrimas y esperanza en el pedido de los fieles jujeños

Miles de fieles se concentran este viernes 7 de agosto en iglesias y capillas para honrar a San Cayetano , el Santo del pan y el trabajo , en una jornada marcada por la fe, la emoción, el agradecimiento y los pedidos más profundos de la comunidad. En cada celebración, la imagen del patrono volvió a reunir a familias, vecinos, instituciones y devotos que se acercaron para rezar, agradecer y pedir que no falte salud, trabajo ni alimento en los hogares.

La devoción por San Cayetano atraviesa generaciones. Algunos llegan con estampitas, otros con imágenes familiares, otros con lágrimas en los ojos. Todos comparten un mismo gesto: acercarse al santo para dejar una intención, una promesa o una palabra de gratitud. “ Le doy gracias en todo momento por el pan, por el trabajo. Pido también por los que no tienen trabajo ”, expresó una fiel ante las cámaras de Canal 4 y TodoJujuy .

“Le doy gracias en todo momento por el pan, por el trabajo. Pido también por los que no tienen trabajo” “Le doy gracias en todo momento por el pan, por el trabajo. Pido también por los que no tienen trabajo”

Para muchos devotos, San Cayetano representa mucho más que una celebración religiosa. Es compañía, consuelo y una forma de sostener la esperanza cuando la vida se vuelve difícil. Una mujer contó que participa todos los años y que conserva una imagen del santo con un enorme valor afectivo: “ Este San Cayetano me lo regaló mi hermano hace 11 años, cuando él ha fallecido. Y bueno, ahora yo le cumplo ”.

Al ser consultada sobre qué le pide al santo, respondió con sencillez: “Le pido salud, trabajo para mi hijo y para la gente que necesita”. Su testimonio resume el espíritu de la jornada: agradecer por lo recibido, pero también mirar a quienes todavía esperan una oportunidad.

Otro fiel destacó que San Cayetano tiene un significado especial en su vida desde la infancia. “San Cayetano es un ejemplo de fe, de perseverancia y de llevar a Cristo. Para mí tiene un significado especial porque me crié desde chico con esta santa imagen”, contó. Para él, la celebración es también un momento de unión familiar y comunitaria:

“Es fe, esperanza, unión y encuentro”. “Es fe, esperanza, unión y encuentro”.

El pan, el trabajo y la esperanza de cada día

En las comunidades, la devoción también se expresa en gestos concretos. Una vecina que participa en la capilla contó que este año les tocó colaborar con la preparación de panes para compartir durante la celebración. “Es el pan, el trabajo de cada día, la esperanza”, expresó al hablar de lo que significa San Cayetano.

Además, contó que la comunidad preparó 400 panes para repartir junto al chocolate, como parte de una jornada que no solo se vive desde la oración, sino también desde la solidaridad.

“Nos da mucha esperanza y muchísima alegría compartir con la fiesta, con todas las personas que están acá” “Nos da mucha esperanza y muchísima alegría compartir con la fiesta, con todas las personas que están acá”

También instituciones educativas se sumaron a las honras al santo. Desde la Escuela 205 “Berdalina Mejía Mirabal”, una representante contó que todos los años participan de la misa con la imagen de San Cayetano. “San Cayetano es el patrono del barrio. Traemos al santito todos los años a misa y estamos muy agradecidos”, señaló.

Pedidos por trabajo, salud y dignidad

El trabajo fue uno de los pedidos más repetidos durante la jornada. Para muchas familias, San Cayetano representa la posibilidad de seguir adelante con dignidad. Una fiel lo expresó con emoción al recordar la importancia del empleo en su casa: “Yo tengo varios hijos y siempre dije: con dignidad, el trabajo, siempre vamos a salir adelante”.

"Con dignidad en el trabajo, siempre vamos a salir adelante”. "Con dignidad en el trabajo, siempre vamos a salir adelante”.

También agradeció por la posibilidad de que su esposo tenga empleo y remarcó el valor profundo que eso tiene para una familia: “Hoy mi esposo tiene su trabajo también y eso hace dignidad, la dignidad de la familia”.

Pero su pedido fue más amplio. No pidió solo por ella, sino por los jóvenes y por quienes atraviesan momentos difíciles. “Pido que los jóvenes consigan un trabajo, porque hay muchos chicos que estudian y necesitaan, porque eso es lo importante para ellos”, dijo.

En medio de una realidad económica compleja, la celebración de San Cayetano vuelve a poner en palabras una preocupación colectiva: la necesidad de trabajo, salud, techo y paz. “La situación está fea para todos, tanto salud como también un techo. En realidad pido eso: la paz, el trabajo y la salud para todos los que lo necesiten”, expresó otra devota.

La jornada deja una postal profundamente humana: fieles que se acercan a pedir, pero también a agradecer; familias que sostienen promesas; comunidades que comparten pan; y una fe que, cada 7 de agosto, vuelve a repetirse con la misma fuerza: que no falte el pan, que no falte el trabajo y que la esperanza siga de pie.

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