TodoJujuy rompe récords de visualizaciones en YouTube: más de 14 millones en lo que va del 2026

TodoJujuy continúa ampliando su alcance y consolidando su presencia entre las audiencias digitales. Durante el 2026 el canal de YouTube va logrando un crecimiento sostenido que alcanzó más de 14.000.000 de visualizaciones , una cifra que refleja la evolución permanente del medio y el alcance que adquirieron sus contenidos. Un récord absoluto entre los medios de comunicación del norte argentino.

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El crecimiento también se expresa en el tiempo que las audiencias destinan a esos contenidos. Durante el mismo período, el canal acumuló más de 83.000 horas de reproducción . Lo que significa el posicionamiento de TodoJujuy como referente periodístico e informativo . La credibilidad y el profesionalismo se hacen tangibles en la confiabilidad de la gente.

El crecimiento de los contenidos de TodoJujuy encuentra así una respuesta concreta en las audiencias: más visualizaciones, más tiempo de reproducción y una comunidad que continúa ampliándose dentro y fuera de Jujuy . Esta estrategia convierte al medio en un referente en el NOA en la gestión de contenidos en medios masivos y digitales.

Uno de los datos que permite dimensionar el alcance alcanzado durante 2026 es la procedencia de las visualizaciones.

Si bien Argentina y Jujuy concentran la mayor cantidad de visualizaciones, los contenidos de TodoJujuy tienen una presencia significativa en México, España Chile y Estados Unidos.

Los datos muestran cómo un producto periodístico con una fuerte identidad jujeña logra atravesar los límites de la provincia y del país. Las noticias, historias y protagonistas que TodoJujuy encuentran hoy audiencias en distintos puntos de Argentina, América y Europa.

Julio marcó uno de los puntos más altos del año

Julio tuvo un lugar destacado dentro de este recorrido, los contenidos publicados por TodoJujuy consiguieron alrededor de 4,9 millones de visualizaciones y más de 23.000 horas de reproducción.

Los números de julio forman parte de una evolución sostenida a lo largo del año y muestran cómo el crecimiento del contenido estuvo acompañado por una respuesta cada vez mayor de las audiencias.

TodoJujuy, un referente periodístico que evoluciona

La capacidad de creación de contenidos desde el interior del país es una demostración de la superación que ha adquirido el equipo periodístico y creativo del medio llegando con información y propuestas que trascienden las fronteras provinciales, nacionales e internacionales. Actualmente TODOJUJUY es un sitio de información, mediante todas sus plataformas digitales y redes sociales, que se ha posicionado en el país como uno de los medios disruptivos y de referencia en el mundo del periodismo, incluso llegando a compartir su estrategia en exposiciones de encuentros periodísticos como un ejemplo de transformación e innovación.

A medida que el producto evoluciona, también lo hace su alcance y la comunidad que elige a TodoJujuy para informarse y acompañar sus contenidos.

Las plataformas y las formas de consumir información cambian permanentemente. En ese escenario, TodoJujuy evoluciona y se readapta, manteniendo su esencia y su compromiso con la información, la calidad periodística y la comunidad.

En la celebración de un nuevo aniversario, los números adquieren un significado especial: reflejan el recorrido de un medio que nació para contar las noticias de Jujuy y que hoy lleva su información, historias y protagonistas a audiencias de distintas partes de Argentina y del mundo.

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