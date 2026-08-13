jueves 13 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de agosto de 2026 - 07:44
Digital.

TodoJujuy rompe récords de visualizaciones en YouTube: más de 14 millones en lo que va del 2026

El canal de YouTube de TodoJujuy crece mes a mes, 14 millones de visualizaciones en la mitad del año. Desde Jujuy, sus contenidos llegan a audiencias de todo el país y de ciudades de América y Europa.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
YouTube TodoJujuy

TodoJujuy continúa ampliando su alcance y consolidando su presencia entre las audiencias digitales. Durante el 2026 el canal de YouTube va logrando un crecimiento sostenido que alcanzó más de 14.000.000 de visualizaciones, una cifra que refleja la evolución permanente del medio y el alcance que adquirieron sus contenidos. Un récord absoluto entre los medios de comunicación del norte argentino.

Lee además
todojujuy cumple 14 anos y consolida su liderazgo como referente periodistico del noa
Aniversario.

TodoJujuy cumple 14 años y consolida su liderazgo como referente periodístico del NOA
Sergio Feferovich se presenta en el Teatro Mitre con La Música de las Ideas
Jujuy.

Sergio Feferovich se presenta en el Teatro Mitre con "La Música de las Ideas"

El crecimiento también se expresa en el tiempo que las audiencias destinan a esos contenidos. Durante el mismo período, el canal acumuló más de 83.000 horas de reproducción. Lo que significa el posicionamiento de TodoJujuy como referente periodístico e informativo. La credibilidad y el profesionalismo se hacen tangibles en la confiabilidad de la gente.

El crecimiento de los contenidos de TodoJujuy encuentra así una respuesta concreta en las audiencias: más visualizaciones, más tiempo de reproducción y una comunidad que continúa ampliándose dentro y fuera de Jujuy. Esta estrategia convierte al medio en un referente en el NOA en la gestión de contenidos en medios masivos y digitales.

Un contenido que nace en Jujuy y llega cada vez más lejos

Uno de los datos que permite dimensionar el alcance alcanzado durante 2026 es la procedencia de las visualizaciones.

Si bien Argentina y Jujuy concentran la mayor cantidad de visualizaciones, los contenidos de TodoJujuy tienen una presencia significativa en México, España Chile y Estados Unidos.

Los datos muestran cómo un producto periodístico con una fuerte identidad jujeña logra atravesar los límites de la provincia y del país. Las noticias, historias y protagonistas que TodoJujuy encuentran hoy audiencias en distintos puntos de Argentina, América y Europa.

Julio marcó uno de los puntos más altos del año

Julio tuvo un lugar destacado dentro de este recorrido, los contenidos publicados por TodoJujuy consiguieron alrededor de 4,9 millones de visualizaciones y más de 23.000 horas de reproducción.

Los números de julio forman parte de una evolución sostenida a lo largo del año y muestran cómo el crecimiento del contenido estuvo acompañado por una respuesta cada vez mayor de las audiencias.

TodoJujuy, un referente periodístico que evoluciona

La capacidad de creación de contenidos desde el interior del país es una demostración de la superación que ha adquirido el equipo periodístico y creativo del medio llegando con información y propuestas que trascienden las fronteras provinciales, nacionales e internacionales. Actualmente TODOJUJUY es un sitio de información, mediante todas sus plataformas digitales y redes sociales, que se ha posicionado en el país como uno de los medios disruptivos y de referencia en el mundo del periodismo, incluso llegando a compartir su estrategia en exposiciones de encuentros periodísticos como un ejemplo de transformación e innovación.

A medida que el producto evoluciona, también lo hace su alcance y la comunidad que elige a TodoJujuy para informarse y acompañar sus contenidos.

Las plataformas y las formas de consumir información cambian permanentemente. En ese escenario, TodoJujuy evoluciona y se readapta, manteniendo su esencia y su compromiso con la información, la calidad periodística y la comunidad.

En la celebración de un nuevo aniversario, los números adquieren un significado especial: reflejan el recorrido de un medio que nació para contar las noticias de Jujuy y que hoy lleva su información, historias y protagonistas a audiencias de distintas partes de Argentina y del mundo.

Encontranos en YouTube como TodoJujuy y formá parte de nuestra comunidad.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

TodoJujuy cumple 14 años y consolida su liderazgo como referente periodístico del NOA

Sergio Feferovich se presenta en el Teatro Mitre con "La Música de las Ideas"

Las carreras que más eligen los estudiantes jujeños que terminan quinto año

Paso de Jama cerrado: hay 150 camiones varados por la nieve y viento blanco

Jujuy logró con éxito una intervención y salvaron a un paciente con embolia pulmonar

Lo que se lee ahora
Camiones varados por la nieve. video
Jujuy.

Paso de Jama cerrado: hay 150 camiones varados por la nieve y viento blanco

Por  Federico Franco

Las más leídas

Karen Hallberg 
Mundo.

Estudió en Jujuy, salió reina de la FNE y firmó una importante declaración internacional

El mensaje de Antonela Roccuzzo tras la emotiva carta de Messi a su padre Jorge. 
Deportes

El mensaje de Antonela Roccuzzo tras la emotiva carta de Messi a su padre Jorge

Cerraron el Paso de Jama
País.

Paso de Jama está cerrado por nieve y viento blanco en Chile: hasta cuándo

El precio de la frutilla sigue bajando: qué está pasando y cuándo llega su mejor temporada
Producción.

El precio de la frutilla sigue bajando: qué está pasando y cuándo llega su mejor temporada

Sesión en la Legislatura (Archivo) video
Jujuy.

La Legislatura aprobó el proyecto para ensanchar la Ruta Nacional 9

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel