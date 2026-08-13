Sergio Feferovich se presenta en el Teatro Mitre con "La Música de las Ideas"

El reconocido director y pianista Sergio Feferovich llegará nuevamente a Jujuy para presentar “La Música de las Ideas” , una propuesta que combina música, creatividad, emociones, historias y participación del público. La función será el domingo 30 de agosto, a las 20 horas, en la Sala Mayor del Teatro Mitre .

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Show. Sergio Feferovich llega a Jujuy con un viaje inspirador a través de la música

Doctor en Música por la Johns Hopkins University de Estados Unidos , Feferovich propone un encuentro diferente a un concierto tradicional. A lo largo del espectáculo utiliza distintas obras y ejemplos musicales para mostrar cómo las emociones, los estados de ánimo y las experiencias personales pueden intervenir en los procesos creativos.

El resultado es una experiencia que cruza música y reflexión, pero desde una mirada cercana, entretenida y accesible incluso para quienes no tienen conocimientos musicales.

A través del piano, relatos y diferentes piezas que van desde la música clásica hasta composiciones populares, Sergio Feferovich invita al público a descubrir las historias, sensaciones e ideas que pueden esconderse detrás de una obra musical .

Uno de los ejes de la propuesta es analizar de qué manera la música puede convertirse en una fuente de inspiración y cómo la creatividad no pertenece únicamente al ámbito artístico, sino que puede trasladarse a distintos aspectos de la vida cotidiana.

Durante el recorrido también aparecen temas vinculados con las emociones, la creatividad, la innovación y la salud mental, utilizando la música como punto de partida para generar preguntas y nuevas formas de observar aquello que ocurre alrededor.

La propuesta tiene una duración aproximada de 60 minutos y combina teatro y música.

Una experiencia con participación del público

Uno de los elementos distintivos de “La Música de las Ideas” es que quienes ocupan las butacas no permanecen únicamente como espectadores.

Feferovich propone diferentes momentos de interacción y llega incluso a organizar un coro colectivo junto al público, transformando parte de la función en una experiencia musical compartida.

Su objetivo es demostrar, de una manera amena y participativa, que no es necesario ser músico profesional para conectarse con una melodía, emocionarse o formar parte del proceso de hacer música.

Así, el espectáculo avanza entre explicaciones, historias, humor, interpretaciones al piano y actividades grupales, buscando que cada persona pueda acercarse al universo musical desde su propia experiencia.

Cuánto cuestan las entradas y dónde comprarlas

Las entradas tienen un valor de $10.000, de acuerdo con la información difundida por Sergio Feferovich para su presentación en Jujuy.

Los tickets pueden adquirirse de manera online a través de ventas.autoentrada.com o personalmente en la boletería del Teatro Mitre, ubicado en General Alvear 1009, San Salvador de Jujuy.

La boletería funciona de lunes a viernes de 10 a 13 y de 18 a 21 horas. Los sábados, domingos y feriados abre una hora y media antes de cada función. La organización informó además que no está permitido el ingreso a menores de 5 años y que, desde los 5 años cumplidos, los menores abonan entrada.

“La Música de las Ideas” será así una oportunidad para encontrarse con la música desde un lugar diferente: no solamente para escucharla, sino también para comprenderla, participar y descubrir cómo una melodía puede despertar emociones, recuerdos y nuevas ideas.