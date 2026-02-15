domingo 15 de febrero de 2026

15 de febrero de 2026 - 16:58
Tradición.

La comparsa Juventud Alegre festejó 104 años con un masivo recorrido en Humahuaca

La histórica comparsa recorrió las calles con diablos, vecinos y turistas en una noche cargada de tradición y color.

Agustina Medina
Agustina Medina
En la ciudad de Humahuaca, la comparsa Juventud Alegre celebró anoche sus 104 años de historia con un festejo que reunió a vecinos, turistas y protagonistas del Carnaval. La celebración tuvo lugar en distintas calles del casco urbano y convocó a cientos de personas que acompañaron el recorrido tradicional.

La agrupación, considerada una de las más representativas de la localidad, desplegó un espectáculo con trajes coloridos, luces y la presencia de diablos que marcaron el ritmo de la jornada. La actividad formó parte del calendario carnavalero que se desarrolla en distintos puntos de la provincia de Jujuy.

Una comparsa histórica del Carnaval humahuaqueño

Juventud Alegre forma parte de la identidad cultural de Humahuaca desde hace más de un siglo. Su presencia dentro del Carnaval local genera expectativa cada temporada y moviliza a familias enteras que esperan su salida.

Durante el recorrido, los integrantes avanzaron por las calles principales con música, baile y trajes elaborados con detalles brillantes y máscaras tradicionales. La participación de diablos aportó el sello típico del Carnaval andino que caracteriza a la región.

El evento reunió tanto a residentes como a visitantes que eligieron Humahuaca como destino turístico en temporada alta. La actividad generó movimiento en el centro de la ciudad y en los alrededores del circuito festivo.

Tradición, cultura y participación comunitaria

La comparsa mantiene prácticas tradicionales vinculadas al desentierro, el baile colectivo y la celebración popular. Cada año suma nuevos integrantes y conserva símbolos históricos que identifican a la agrupación.

Vecinos de distintos barrios acompañaron el paso de Juventud Alegre con aplausos y muestras de entusiasmo. Turistas registraron imágenes y videos que luego circularon en redes sociales, lo que amplificó el alcance del festejo.

El aniversario número 104 marcó un nuevo capítulo en la historia de la comparsa, que integra el patrimonio cultural del norte jujeño y sostiene una fuerte raíz comunitaria.

Movimiento turístico en plena temporada de Carnaval

El festejo se desarrolló en un contexto de alta afluencia turística en la Quebrada de Humahuaca. Hoteles, comercios y servicios gastronómicos registraron actividad sostenida durante la jornada.

El calendario de Carnaval en Humahuaca incluye desfiles, presentaciones de comparsas y encuentros culturales que se extienden durante varias semanas. Juventud Alegre ocupa un lugar central dentro de esa programación.

Las imágenes del aniversario circularon en plataformas digitales y reforzaron la visibilidad del Carnaval humahuaqueño como uno de los eventos culturales más convocantes de la provincia.

