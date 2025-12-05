Cuánto se cobra en diciembre 2025 el plan Volver al Trabajo y cuales son los requisitos

Volver al Trabajo: cuánto se cobra en diciembre 2025 y cuáles son los requisitos.

El plan Volver al Trabajo, que concentra a las personas derivadas del antiguo Potenciar Trabajo, volverá a depositarse en diciembre de 2025 con el mismo importe que viene aplicándose: $78.000, un pago fijo, no salarial, destinado a fortalecer las oportunidades laborales de quienes se desempeñan en la informalidad.

Esta asistencia se materializa a través de cursos, acompañamiento y apoyo productivo. A diferencia de otras ayudas estatales, no exige actualizar datos ni completar nuevos formularios, ya que el cobro se acredita automáticamente en las cuentas bancarias de quienes permanecen dentro del programa.

El beneficio que reemplazó al ex Potenciar Trabajo mantiene su monto sin cambios este mes. Cuándo se cobra Volver al Trabajo en diciembre 2025 A diferencia de otros beneficios, esta ayuda —al igual que el programa Acompañamiento Social— no utiliza el esquema de pago por número de documento. En su lugar, aplica un calendario fijo, que establece que el depósito se efectúa el quinto día hábil de cada mes.

Bajo esa modalidad, el acreditamiento correspondiente a diciembre se concretará el viernes 5 de diciembre de 2025. A partir de esa fecha, el dinero quedará disponible en las cuentas bancarias habituales de cada beneficiario.

Cuánto se cobra en diciembre 2025 y cuáles son los requisitos. Cómo saber si cobrás Volver al Trabajo La consulta puede hacerse desde dos plataformas oficiales: Desde Mi ANSES o Mi Argentina

Ingresá con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Entrá a "Mis cobros".

Verificá que figure la prestación "Volver al Trabajo" activa.

Revisá la fecha exacta de pago. El programa Volver al Trabajo, que reúne a los beneficiarios traspasados del ex Potenciar Trabajo, volverá a pagarse en diciembre 2025 con el mismo monto. Qué obligaciones deben cumplir los beneficiarios De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Trabajo, las personas inscriptas en el programa tienen la obligación de: Actualizar periódicamente sus datos dentro del Portal Empleo .

periódicamente sus datos dentro del . Asistir a las propuestas de capacitación o a las prácticas profesionales para las cuales sean citadas .

a las propuestas de capacitación o a las prácticas profesionales para las cuales sean . Respetar las pautas particulares que rigen cada etapa del proceso formativo.

las pautas particulares que rigen cada etapa del proceso formativo. Entregar la documentación solicitada para permitir el seguimiento correspondiente.

la documentación solicitada para permitir el seguimiento correspondiente. Notificar cualquier situación que genere incompatibilidad con el beneficio.

cualquier situación que genere con el beneficio. Restituir los pagos recibidos de manera incorrecta, en caso de que así se determine.

