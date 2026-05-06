Las acciones argentinas trepan hasta 9% en Wall Street y baja el riesgo país

Qué puede pasar en Venezuela según dos gigantes de Wall Street.

La suba de los activos argentinos marcó la sesión financiera de este miércoles, impulsada por novedades locales y del exterior. En Wall Street, los índices alcanzan nuevos récords ante las expectativas de un posible acuerdo de paz en Irán y los buenos resultados de las empresas tecnológicas, mientras que en Argentina una mejora en la calificación de la deuda soberana comunicada por Fitch empuja a bonos y acciones bancarias.

Bonos y bancos argentinos en alza En el plano local, la mejora en la calificación de la deuda soberana informada por Fitch impulsó a los bonos argentinos y también a las acciones de los bancos.

A las 13 horas, entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociadas en Wall Street predominaban las subas. Banco Macro lideraba con un avance de 9,3%, seguido por Ternium, que subía 9% luego de presentar su balance trimestral.

También acompañaban la tendencia los papeles bancarios de Banco Supervielle, con una suba de 7,7%; Grupo Galicia, con 6,7%; y Banco Francés, con 7,5%.

image El petróleo golpea a las energéticas En contraste, el desplome del 7% en los precios del petróleo llevó a una toma de ganancias en las acciones de compañías del sector energético, que venían registrando máximos recientes. YPF cedía 2,2%, a USD 43,02, mientras que Vista Energy resignaba 3,8%. Wall Street también opera en positivo Las acciones de Wall Street mejoraban mientras los inversores evaluaban informes que señalaban que Estados Unidos e Irán podrían estar cerca de alcanzar un acuerdo de paz. A ese escenario se sumaba una temporada de ganancias sólida para las empresas tecnológicas, que también impulsaba el buen clima en los mercados.

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