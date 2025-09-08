Cerraron el Paso de Jama por acumulación de nieve este lunes 8 de septiembre

Paso de Jama: viento blanco Paso de Jama: cierre preventivo por nieve y viento blanco este lunes 8 de septiembre

El Paso de Jama, uno de los pasos fronterizos más importantes entre Argentina y Chile, continúa inhabilitado este lunes 8 de septiembre de 2025 tras el cierre preventivo iniciado ayer. La medida rige para todo tipo de vehículos y fue adoptada por recomendación de Vialidad, debido a las condiciones climáticas adversas en la zona cordillerana.

Según informaron desde Seguridad Vial, el corte se debe a la presencia de nieve y fuertes vientos en la Ruta 27 CH, donde ya desde el kilómetro 35 se registran complicaciones de tránsito. El fenómeno incluye la presencia de “viento blanco”, una condición meteorológica peligrosa que reduce drásticamente la visibilidad.

Captura de pantalla 2025-09-08 094639 Alerta meteorológica en el Paso de Jama El Servicio Meteorológico de Chile advirtió sobre vientos moderados a fuertes que afectan las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama. En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta para las zonas cordilleranas de Salta y Jujuy, en los departamentos de Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Tilcara, Tumbaya y Yavi. Allí se esperan ráfagas intensas que podrían complicar la circulación en rutas de altura.

Si bien en el Complejo Fronterizo del Paso de Jama el cielo se mantiene despejado, las condiciones en altura obligan a mantener el cierre hasta nuevo aviso. Autoridades recomiendan a los viajeros postergar traslados y consultar los partes oficiales antes de planificar viajes hacia la frontera.

El Paso de Jama, ubicado a más de 4.200 metros sobre el nivel del mar, es un corredor clave para el transporte de carga y turismo entre el noroeste argentino y el norte chileno. Por ello, cualquier cierre preventivo impacta directamente en el flujo comercial y de pasajeros, aunque la prioridad sigue siendo garantizar la seguridad de quienes circulan por la zona.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.