Copa Davis: Argentina y Alemania empatan y el dobles define

La Copa Davis está para Argentina y Alemania en un momento clave. Etcheverry ganó el primer partido ante Struff, pero Zverev se llevó el segundo frente a Cerúndolo , por lo que la serie se definirá en el tercer partido de dobles entre Zeballos-Molteni y Krawietz-Puetz.

El equipo argentino comandado por Javier Frana , se puso en ventaja ante Alemania por Etcheverry que venció a Struff 7-6 y 7-6 y le dio el primer punto de la serie a nuestro país Argentina. Alexander Zverev venció por 6-4 y 7-6 a Francisco Cerúndoloy empató la serie.

Tomás Etcheverry abrió la serie ante Alemania con una actuación sobresaliente . El nacido en La Plata jugó un gran partido y aprovechó su potente primer servicio para conectar 23 aces, clave para derrotar a Jan Lennard Struff por un doble 7-6, en un encuentro tan parejo como intenso.

El argentino mostró firmeza en los momentos decisivos y, tras una excelente devolución, se quedó con el primer set. Su confianza se mantuvo durante todo el duelo, consolidando un triunfo vital para el equipo nacional.

El traspié

Sin embargo, Alemania reaccionó rápidamente. Alexander Zverev, número tres del ranking ATP, impuso toda su jerarquía para vencer en un partido durísimo a Francisco Cerúndolo, igualando la serie 1-1. El alemán arrancó muy sólido desde el saque y se quedó con el primer set, marcando el rumbo de un cruce que terminó inclinándose de su lado.

Cómo se define la Copa Davis

Con los singles repartidos y con alto nivel de juego, todo se definirá en el dobles, donde la dupla argentina conformada por Horacio Zeballos y Máximo Molteni se enfrentará a Kevin Krawietz y Tim Puetz en el punto decisivo.

La serie queda abierta y Argentina buscará sellar la victoria en un choque que promete máxima tensión. Si el combinado nacional avanza a semifinales, se enfrentará con España, que viene de ganarle a República Checa 2-1 en el primer turno del día. El Final 8 de la Copa Davis 2025 se disputa en Bolonia entre el 18 y 23 de noviembre.