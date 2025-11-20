jueves 20 de noviembre de 2025

20 de noviembre de 2025 - 15:14
Tenis.

Equipo listo para Argentina vs Alemania por la Copa Davis: día, horarios

La Selección argentina de tenis enfrenta hoy a Alemania por los cuartos de final de la Copa Davis en Bolonia, en una serie al mejor de tres puntos

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Argentina vs Alemania por la Copa Davis

Argentina vs Alemania por la Copa Davis

Los exponentes de la ilusión argentina. Alemania será el rival por los cuartos de final (Foto: Prensa AAT)

Argentina vs Alemania por la Copa Davis

Los exponentes de la ilusión argentina. Alemania será el rival por los cuartos de final (Foto: Prensa AAT)

La Selección argentina de tenis inicia hoy su camino en el Final 8 de la Copa Davis 2025 frente a Alemania, en Bolonia, Italia, por un lugar en las semifinales. Se trata del cuarto cruce de cuartos de final del certamen, que reúne a las ocho mejores selecciones del año en una definición a partido único, dos singles y un dobles si es necesario.

El equipo capitaneado por Javier Frana está integrado por Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña, Horacio Zeballos y Andrés Molteni, mientras que Alemania llega con un conjunto encabezado por Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann, y la pareja de dobles Kevin Krawietz / Tim Puetz, una de las más sólidas del circuito.

Partidos de la Copa Dvis 2025: días y horarios

La serie se juega hoy jueves 20 de noviembre, en el SuperTennis Arena de Bolonia, y comienza no antes de las 13.00 (hora de Argentina), las 17.00 en Italia.

El orden de juego confirmado es el siguiente:

  • Primer punto (single 2):

    Tomás Etcheverry vs Jan-Lennard Struff

  • Segundo punto (single 1):

    Francisco Cerúndolo vs Alexander Zverev

  • Tercer punto (dobles, si es necesario):

    Horacio Zeballos / Andrés Molteni vs Kevin Krawietz / Tim Puetz

La serie es al mejor de tres partidos: si un equipo gana los dos singles iniciales, el dobles ya no se disputa.

Argentina vs Alemania por la Copa Davis
Argentina vs Alemania por la Copa Davis Los exponentes de la ilusión argentina. Alemania será el rival por los cuartos de final (Foto: Prensa AAT)

Argentina vs Alemania por la Copa Davis

Los exponentes de la ilusión argentina. Alemania será el rival por los cuartos de final (Foto: Prensa AAT)

Qué se juega la Argentina en esta serie

Argentina es el único representante del continente americano en este Final 8 y busca meterse entre los cuatro mejores para volver a pelear por la Ensaladera de Plata, título que levantó por única vez en 2016. Además, un triunfo ante Alemania le permitiría alcanzar su victoria número 100 en la historia de la Copa Davis y avanzar a semifinales, donde lo espera España, que ya se clasificó tras vencer a República Checa.

Enfrente estará una Alemania muy competitiva, con Zverev como número 3 del mundo y una dupla de dobles top. En el circuito ATP, Cerúndolo domina el historial ante el alemán, mientras que Etcheverry todavía no pudo vencer ni a Zverev ni a Struff, lo que le suma tensión y atractivo deportivo a una serie que puede definir el cierre del año para el tenis argentino.

