Qué tipo de alacranes hay en Jujuy y cuáles pueden ser peligrosos

La presencia de alacranes volvió a generar preocupación en Jujuy luego de que un niño de 4 años fuera trasladado al hospital tras sufrir una picadura mientras estaba en clases en el J.I.N.N. 27 , que funciona en la Escuela N°253 Provincia del Chaco, en Yuto.

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Según la información difundida, el pequeño manifestó que algo lo había picado en la zona de la cintura y, al revisar la situación, los docentes encontraron un alacrán sobre la mochila del alumno, por lo que activaron de inmediato el protocolo correspondiente.

En ese contexto, el biólogo Carlos Ibarra explicó en Radio City qué tipo de alacranes hay en la provincia, cuáles son los que revisten importancia médica y qué medidas pueden tomarse para prevenir su aparición en los hogares.

Alacranes en Jujuy: cuáles son los que requieren más atención

Ibarra señaló que en la provincia hay alacranes venenosos, a los que definió como de importancia médica para las personas, y otros que no lo son. En general, indicó, los que suelen estar vinculados a los domicilios son justamente los que deben ser observados con mayor atención.

Tenemos en la provincia los venenosos a los que vamos a llamar de importancia médica para las personas y otros que no. En general, los que están vinculados a nuestros domicilios suelen ser aquellos de importancia médica. Tenemos en la provincia los venenosos a los que vamos a llamar de importancia médica para las personas y otros que no. En general, los que están vinculados a nuestros domicilios suelen ser aquellos de importancia médica.

En esa línea, remarcó que poder identificarlos resulta clave ante un posible accidente o una picadura, ya que esa información puede ser importante para el abordaje médico. De todos modos, aclaró que no se trata de un veneno necesariamente "muy potente", aunque sí puede resultar peligroso según la zona del cuerpo afectada y el organismo que recibe la picadura.

Alacranes

Cómo son los alacranes que pueden representar un riesgo

Al momento de diferenciar unos de otros, el biólogo explicó que los alacranes de importancia médica suelen tener un aspecto más fino.

Son los más flaquitos, de pincitas más larguitas, de color más caramelo, que se les podría llegar a ver casi unas tres rayitas en su lomo. Son los más flaquitos, de pincitas más larguitas, de color más caramelo, que se les podría llegar a ver casi unas tres rayitas en su lomo.

Además, señaló una característica particular en el aguijón, aunque reconoció que es más difícil de observar. “Después una característica que tiene en su aguijón, que ya después es más difícil de verlo, pero está bueno tenerlo en cuenta, que es como si tuviesen un doble aguijón”.

En cambio, los otros alacranes suelen ser más robustos, oscuros y con pinzas más redondeadas.

alacranes

Por qué aparecen cerca de las casas

Ibarra remarcó que, en general, los alacranes no son animales agresivos. Por el contrario, buscan refugio en lugares oscuros, frescos y protegidos, muchos de los cuales están dentro o cerca del hogar.

También explicó que son animales periurbanos, es decir, que conviven en espacios cercanos a las viviendas porque allí encuentran refugio y alimento.

“Están en contacto con nuestro domicilio porque están buscando, además de refugio, alimento. El alimento de ellos son insectos como cucarachas, grillos, etc. Entonces, siempre están en contacto con nuestro hogar y no son agresivos”.

Qué hacer para prevenir su aparición

En cuanto a la prevención, el especialista recomendó mantener limpios los ambientes y prestar atención a aquellos sectores donde pueden acumularse restos o esconderse insectos, que son el alimento de los alacranes.

Además, advirtió que también pueden aparecer a través de alcantarillas y sumideros. “Entonces, principalmente mantener limpio, tener en cuenta que ellos pueden aparecer por los sumideros”, puntualizó Ibarra.