Gimnasia de Jujuy planifica viajar a Córdoba para jugar amistosos

Trabaja Gimnasia de Jujuy

Ya sin competencia oficial, Gimnasia de Jujuy trabaja en la parte física de cara a una nueva temporada, que lo tendrá como protagonista de la Primera Nacional y también de la Copa Argentina, el certamen que lo volverá a tener en el cuadro inicial.

Tras la asunción de Hernán Pellerano, su equipo de trabajo diagramó la planificación para el resto del año antes de las vacaciones. “Sentar una base firme que permita al futbolista rendir ante la demanda del juego, mejorar tiempos de recuperación y evitar lesiones”, dijo Mauro Vidal, el preparador físico.

Aclaró que armaron un microciclo hasta mediados de diciembre, incluyendo jornadas en doble turno en el complejo Papel Noa. “Necesitamos tiempo de trabajo para que la forma de jugar que prevé el director técnico se cumpla de la mejor forma”, argumentó.

La puesta a punto física “Hay que acostumbrar al futbolista a esa idea”, dijo Vidal, y subrayó que tanto el plantel como la institución, “están predispuestos a acompañar y seguir el plan de entrenamiento. Encontramos un grupo en buena forma”, recalcó.

Indicó que “los integrantes del plantel son muy buenos profesionales, asumen el trabajo diario con responsabilidad y se cuidan”, y detalló que “las jornadas se desarrollan con una gran intensidad”, y dijo que en las fiestas tendremos semanas de receso. Gimnasia de Jujuy y los amistosos en Córdoba Vidal explicó que en enero será el tiempo de amistosos y agregó que “cuando se reintegren, los jugadores tendrán una base fuerte para encarar un nuevo período de alta exigencia”, sostuvo y anticipó que contemplan la posibilidad de viajar a Córdoba para disputar partidos amistosos, “etapa que también permitirá afinar el aspecto táctico”, completó Vidal.

