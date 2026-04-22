Avanza la causa por Adorni: declara un testigo clave por la venta del departamento en Caballito

La serie de declaraciones en la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito que involucra a Manuel Adorni sigue este jueves con la comparecencia de Pablo Martín Feijoo , hijo de Beatriz Viegas , una de las jubiladas que aparece como vendedora de un departamento ubicado en la calle Miró al 500 , en Caballito . Además, está previsto que declare el encargado del edificio .

En paralelo, el fiscal Gerardo Pollicita programó para el 6 de mayo la declaración como testigo del hijastro de la otra titular del inmueble, Claudia Sbabo .

Se trata de Leandro Miano , quien deberá presentarse con su teléfono celular y aportar toda la documentación respaldatoria , como facturas, recibos y comprobantes relacionados con el pago de expensas y las refacciones realizadas en la propiedad.

En lo que respecta a la declaración del contratista Matías Tabar , vinculado a la firma Grupo AA , fue postergada y reprogramada para el 4 de mayo a solicitud de la defensa del jefe de Gabinete .

En un primer momento, la citación estaba prevista para el viernes 24, con el objetivo de que brindara detalles sobre las tareas de remodelación realizadas en una vivienda del country Indio Cuá, ubicado en Exaltación de la Cruz.

Manuel Adorni

Las dudas sobre el estado del departamento

La pesquisa busca determinar en qué estado se encontraba el departamento de la calle Miró al momento de su compra por parte de Manuel Adorni, si el monto abonado se ajustaba a los valores de mercado y si las obras realizadas explican el precio final de la operación.

En ese marco, el testigo Pablo Martín Feijoo podría aportar información clave sobre cómo se acordaron tanto el valor como las condiciones de financiamiento. Según consta en la causa, las jubiladas habían adquirido la propiedad por 200 mil dólares y luego la vendieron al funcionario por 230 mil. Como parte inicial, recibieron 30 mil dólares, mientras que el resto fue pactado mediante un esquema de pago financiado.

Departamento de Adorni

La escribana Adriana Nechevenko indicó que Pablo Martín Feijoo mantiene una relación de amistad con Manuel Adorni, ya que sus hijos asisten al mismo colegio. En ese contexto, explicó que las vendedoras aceptaron otorgar una hipoteca a un año sin intereses, basada en el vínculo de confianza entre las partes.

Por su parte, el anterior propietario del departamento, el futbolista Hugo Morales, declaró que Feijoo había reservado la propiedad con la intención de que luego fuera adquirida por su madre.

En tanto, la pareja de martilleros Natalia Rucci y Marcelo Trimarchi sostuvo que el inmueble había sido valuado en 345 mil dólares.

En el vuelo a Punta del Este investigado, Adorni viajó junto a su esposa.

De acuerdo a lo que relató la titular de la inmobiliaria ante la prensa, cuando Pablo Martín Feijoo y Maino se comunicaron con ella, explicaron que su actividad consistía en adquirir propiedades, refaccionarlas y luego venderlas, una práctica conocida actualmente como “flipping”.

Los viajes

En el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, el fiscal federal Gerardo Pollicita evalúa si los gastos vinculados a los viajes de Manuel Adorni y su grupo familiar guardan relación con sus ingresos declarados o sus ahorros.

Con los datos aportados por Aerolíneas Argentinas y Delta Air Lines, se pudieron identificar distintos desplazamientos, tanto dentro del país como al exterior, que habría realizado Manuel Adorni, en algunos casos acompañado por su familia.

adorni

Entre los pasajes relevados figuran vuelos a nombre de Angeletti y Adorni con destino a Punta Cana, Cancún, Mendoza, Tucumán, Iguazú y Mar del Plata. También aparece registrado un vuelo en la ruta Nueva York–Ezeiza del 14 de marzo de 2026, operado por LATAM Airlines, correspondiente al regreso del evento Argentina Week.

Con el objetivo de determinar el importe total desembolsado, el fiscal envió requerimientos formales a distintas agencias de viajes, entre ellas Tower Travel, Eurovips, Despegar, Viajes y Turismo Biblos S.A., Optar y Sudameria Incoming Solutions S.R.L..

El representante del Ministerio Público solicitó que estas firmas informen en detalle datos como números de reserva, itinerarios, fechas y horarios de vuelo, tipo de tarifa, moneda utilizada para el pago, además de facturas, comprobantes, vouchers y cualquier otro respaldo relacionado con las operaciones.

Manuel Adorni La Justicia toma declaración a la escribana que intervino en la compra del departamento de Adorni

La medida fue encomendada a la Policía Federal Argentina, a través de su División Antifraude, que deberá encargarse de cursar las notificaciones y recabar la documentación requerida en cada una de las sedes de las agencias involucradas.

Asimismo, solicitó a Aerolíneas Argentinas que detalle los vuelos registrados a nombre de Manuel Adorni entre noviembre de 2022 y fines de 2025, con destinos como Punta del Este, Resistencia, Salta y Montevideo. Al mismo tiempo, pidió información sobre pasajes emitidos por la aerolínea a nombre de Angeletti y sus hijos, correspondientes a viajes hacia Bahía Blanca, Río de Janeiro, Chapelco, Bariloche e Iguazú.