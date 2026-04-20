Manuel Adorni puso en venta su departamento de La Plata: revelaron cuánto pide

Manuel Adorni puso en venta un departamento de su propiedad en la ciudad de La Plata y pide 95.000 dólares . Según la publicación, el inmueble está ubicado sobre calle 48, entre 6 y 7 , una zona céntrica de la capital bonaerense.

Tal como marca Infobae, se trata de un tres ambientes situado en el cuarto piso de un edificio con vista al frente. De acuerdo con la descripción consignada por la inmobiliaria, la unidad tiene 98 metros cuadrados cubiertos , tres dormitorios, un baño principal con bañera e hidromasaje y otros dos baños más pequeños, uno de ellos con ducha. Además, se indicó que el departamento presenta un buen estado de conservación.

La publicación de la propiedad tomó estado público en medio de la investigación judicial por enriquecimiento ilícito que involucra al funcionario. Según la nota, la causa busca determinar si su crecimiento patrimonial se corresponde con sus ingresos formales.

En ese contexto, el artículo señala que antes de finalizar noviembre Adorni debe afrontar deudas por 270.000 dólares con cuatro acreedoras. Infobae también indicó que consultó al entorno del jefe de Gabinete para saber si el dinero de la venta se destinará a cancelar esos compromisos, aunque al cierre de la nota no había una respuesta oficial.

Qué informó en su declaración jurada

En su declaración jurada de 2024, Adorni consignó que el departamento de La Plata fue incorporado a su patrimonio como una donación en junio de 2016 y que la titularidad era del 100%.

La investigación judicial también pone la lupa sobre otras operaciones inmobiliarias vinculadas al funcionario y su entorno, entre ellas la adquisición de un semipiso en Caballito y otras propiedades mencionadas en el expediente.

Semanas complicadas para el jefe de gabinete

Las últimas semanas de Adorni estuvieron marcadas por tres problemas centrales: una causa judicial cada vez más amplia, interrogantes sobre cómo financió propiedades y viajes, y un costo político creciente para el Gobierno justo antes de su exposición en el Congreso.