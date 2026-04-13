Declaran dos prestamistas en la causa que investiga el patrimonio de Manuel Adorni

La Justicia avanza con nuevas testimoniales en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni . Este lunes, dos mujeres que figuran como acreedoras en operaciones vinculadas a la compra de inmuebles del funcionario se presentaron a declarar en tribunales, en una instancia clave para el desarrollo de la causa.

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Las declaraciones se llevaron a cabo en los tribunales de Comodoro Py, donde una prestamista y su hija, ambas policías, comparecieron ante el fiscal a cargo de la investigación.

Estas medidas forman parte de una serie de diligencias orientadas a reconstruir el origen de los fondos utilizados en operaciones inmobiliarias y verificar si se corresponden con la capacidad económica declarada por las partes involucradas.

Según consta en el expediente, las mujeres habrían otorgado un préstamo en dólares por un monto de 100.000 dólares, respaldado con una hipoteca sobre un departamento ubicado en el barrio porteño de Parque Chacabuco.

La fiscalía busca determinar si las acreedoras contaban con la capacidad económica real para financiar esa operación. Para ello, se dispuso el levantamiento del secreto fiscal y se solicitó información patrimonial a distintos organismos oficiales.

El foco está puesto en establecer la trazabilidad del dinero, así como en verificar la coherencia entre los ingresos declarados, el patrimonio y los montos involucrados en las transacciones.

Nuevas declaraciones previstas

La investigación continuará el jueves, cuando se presenten a declarar otras dos mujeres vinculadas a la venta de un departamento en el barrio de Caballito.

De acuerdo a la causa, la operación se habría concretado con un pago inicial de 30.000 dólares y un saldo de 200.000 dólares a cancelar en el plazo de un año, sin intereses, una modalidad que despertó dudas en la fiscalía.

En este caso, también se ordenó el levantamiento del secreto fiscal y se requerirá acceso a dispositivos móviles, con el objetivo de analizar comunicaciones relacionadas con la operación.

Una investigación en desarrollo

Las testimoniales de esta semana se suman a una serie de medidas de prueba que incluyen el análisis de gastos en dólares, operaciones inmobiliarias y movimientos patrimoniales del funcionario.

La causa se originó a partir de una denuncia que señalaba posibles inconsistencias en las declaraciones juradas de Manuel Adorni. Mientras la Justicia avanza en la recolección de pruebas, desde su entorno rechazan las acusaciones y sostienen que la situación patrimonial podrá ser aclarada con la documentación correspondiente.