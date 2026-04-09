Viaje de Manuel Adorni y su esposa a EE.UU: una reserva está a nombre de la Jefatura de Gabinete

La investigación judicial sobre la situación patrimonial de Manuel Adorni sumó un nuevo dato: los pasajes de regreso desde Nueva York del jefe de Gabinete y de su esposa, Bettina Angeletti, costaron cerca de US$10 mil . La documentación ya fue incorporada a la causa por presunto enriquecimiento ilícito que tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo.

Política. Declara la escribana que certificó la compra del departamento de Manuel Adorni en Caballito

Según la información que recibió la Justicia, ambos regresaron a Buenos Aires el 14 de marzo en un vuelo de línea de Delta , luego de haber participado de la Argentina Week 2026 . Los dos boletos fueron emitidos a fines de febrero y correspondían a asientos en primera clase.

De acuerdo a la documentación presentada, el pasaje de Adorni fue emitido el 24 de febrero , correspondía al asiento 1G , no incluía equipaje y tuvo un costo de US$4910,35 . Además, la reserva figura asociada a jefatura.gob.ar .

En el caso de Bettina Angeletti, el boleto fue emitido un día después, el 25 de febrero , para el asiento 1C , con dos valijas, y costó US$5154,55 .

La Justicia ahora intenta determinar quién financió esos gastos, en especial los vinculados a la esposa del funcionario, que se incorporó a la comitiva oficial que acompañó al presidente Javier Milei durante ese viaje.

Por qué la Justicia puso la lupa sobre el patrimonio de Adorni

Manuel Adorni Investigación a Manuel Adorni.

La causa apunta a establecer si Adorni y Angeletti cuentan con respaldo económico para afrontar este tipo de erogaciones, y si esos movimientos son consistentes con los ingresos declarados por ambos.

En ese análisis también aparecen otros gastos y operaciones que despertaron interrogantes, como el viaje en avión privado a Punta del Este y distintas compras de propiedades, entre ellas una casa en el barrio privado Indio Cuá, un departamento en Parque Centenario y otro en Caballito.

En relación con esto último, esta semana declaró ante la Justicia la escribana Adriana Mónica Nechevenko, vinculada a operaciones inmobiliarias de la familia Adorni. La funcionaria judicial fue citada luego de que se conociera que el inmueble de Caballito habría sido adquirido mediante un crédito hipotecario otorgado por las propias vendedoras.

Cómo comenzó la polémica por el viaje a Nueva York

La controversia pública por el viaje se desató cuando se supo que Adorni había llevado a su esposa en la comitiva oficial que viajó a Nueva York. En ese momento, el jefe de Gabinete había defendido la decisión al señalar que iba a “deslomarse” en Estados Unidos y que por eso necesitaba viajar con su “compañera de vida”.

La frase generó críticas en redes sociales y la situación tomó mayor dimensión cuando luego se difundieron imágenes del funcionario y su familia subiendo a un avión privado rumbo a Punta del Este durante el fin de semana largo de Carnaval.

A eso se sumó una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano, quien advirtió sobre un presunto incremento patrimonial desproporcionado de Adorni y su entorno desde su llegada a la función pública.

Desde el entorno del jefe de Gabinete rechazaron las acusaciones y aseguraron que la situación quedará aclarada cuando se publique su próxima declaración jurada, prevista para fines de mayo.