jueves 09 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de abril de 2026 - 18:20
País.

Viaje de Manuel Adorni y su esposa a EE.UU: una reserva está a nombre de la Jefatura de Gabinete

La Justicia recibió documentación sobre los pasajes de vuelta de Manuel Adorni y Bettina Angeletti tras la Argentina Week 2026.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Adorni y su esposa.

Adorni y su esposa.

Lee además
Investigan nuevas hipotecas de Adorni
País.

Investigan nuevas hipotecas de Adorni: obtuvo USD 100 mil por su departamento en Parque Chacabuco
La Justicia toma declaración a la escribana que intervino en la compra del departamento de Adorni
Política.

Declara la escribana que certificó la compra del departamento de Manuel Adorni en Caballito

Según la información que recibió la Justicia, ambos regresaron a Buenos Aires el 14 de marzo en un vuelo de línea de Delta, luego de haber participado de la Argentina Week 2026. Los dos boletos fueron emitidos a fines de febrero y correspondían a asientos en primera clase.

Cuánto costaron los pasajes de Adorni y su esposa

De acuerdo a la documentación presentada, el pasaje de Adorni fue emitido el 24 de febrero, correspondía al asiento 1G, no incluía equipaje y tuvo un costo de US$4910,35. Además, la reserva figura asociada a jefatura.gob.ar.

En el caso de Bettina Angeletti, el boleto fue emitido un día después, el 25 de febrero, para el asiento 1C, con dos valijas, y costó US$5154,55.

La Justicia ahora intenta determinar quién financió esos gastos, en especial los vinculados a la esposa del funcionario, que se incorporó a la comitiva oficial que acompañó al presidente Javier Milei durante ese viaje.

Por qué la Justicia puso la lupa sobre el patrimonio de Adorni

Manuel Adorni
Investigaci&oacute;n a Manuel Adorni.

Investigación a Manuel Adorni.

La causa apunta a establecer si Adorni y Angeletti cuentan con respaldo económico para afrontar este tipo de erogaciones, y si esos movimientos son consistentes con los ingresos declarados por ambos.

En ese análisis también aparecen otros gastos y operaciones que despertaron interrogantes, como el viaje en avión privado a Punta del Este y distintas compras de propiedades, entre ellas una casa en el barrio privado Indio Cuá, un departamento en Parque Centenario y otro en Caballito.

En relación con esto último, esta semana declaró ante la Justicia la escribana Adriana Mónica Nechevenko, vinculada a operaciones inmobiliarias de la familia Adorni. La funcionaria judicial fue citada luego de que se conociera que el inmueble de Caballito habría sido adquirido mediante un crédito hipotecario otorgado por las propias vendedoras.

Cómo comenzó la polémica por el viaje a Nueva York

La controversia pública por el viaje se desató cuando se supo que Adorni había llevado a su esposa en la comitiva oficial que viajó a Nueva York. En ese momento, el jefe de Gabinete había defendido la decisión al señalar que iba a “deslomarse” en Estados Unidos y que por eso necesitaba viajar con su “compañera de vida”.

La frase generó críticas en redes sociales y la situación tomó mayor dimensión cuando luego se difundieron imágenes del funcionario y su familia subiendo a un avión privado rumbo a Punta del Este durante el fin de semana largo de Carnaval.

A eso se sumó una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano, quien advirtió sobre un presunto incremento patrimonial desproporcionado de Adorni y su entorno desde su llegada a la función pública.

Desde el entorno del jefe de Gabinete rechazaron las acusaciones y aseguraron que la situación quedará aclarada cuando se publique su próxima declaración jurada, prevista para fines de mayo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Investigan nuevas hipotecas de Adorni: obtuvo USD 100 mil por su departamento en Parque Chacabuco

Declara la escribana que certificó la compra del departamento de Manuel Adorni en Caballito

Caso Manuel Adorni: hubo allanamientos y revelaron cómo compró su departamento de Caballito

Caso Adorni: el hijo de una de las jubiladas visitó Casa Rosada antes de la compra del departamento

Presunto enriquecimiento ilícito: la Justicia levantó el secreto bancario y fiscal de Manuel Adorni y su esposa

Lo que se lee ahora
Avance de las lluvias y viento en Jujuy - Captura Windy video
País.

Del jueves al domingo habrá cambios en el tiempo con lluvias y días fríos: qué pasará en Jujuy

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Casa de Gobierno 
Jujuy.

Pagarán un bono extraordinario de $100.000 para estatales: quiénes lo cobran y cuándo

Quién es el nuevo millonario de Jujuy: ganó $917 millones en el Telekino
Suerte.

Quién es el nuevo millonario de Jujuy: ganó $917 millones en el Telekino

Alquileres en Jujuy: cuáles son los barrios más accesibles y cuánto cuesta alquilar video
Sociedad.

Alquileres en Jujuy: cuáles son los barrios más accesibles y cuánto cuesta alquilar

Imagen ilustrativa
Salud.

Prohíben en Jujuy una leche chocolatada por posible contaminación con ratas

Evacuaron un avión en el aeropuerto de Jujuy por amenaza de bomba video
Perico.

Evacuaron un avión en el aeropuerto de Jujuy por "amenaza de bomba"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel