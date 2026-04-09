Caso Adorni: el hijo de una de las jubiladas visitó Casa Rosada antes de la compra del departamento

La Justicia toma declaración a la escribana que intervino en la compra del departamento de Manuel Adorni

La causa que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por la compra de un departamento en Caballito sumó este miércoles un nuevo dato: Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las mujeres que participó de la operación inmobiliaria, ingresó a Casa Rosada menos de un mes antes de la escritura del inmueble. Según los registros de ingresos oficiales publicados este 9 de abril, Feijoo estuvo en Balcarce 50 el 22 de octubre de 2025, entre las 10.16 y las 21.34. Ese mismo día también figura el ingreso de Julieta Bettina Angeletti, esposa del funcionario.

El dato cobró relevancia porque Feijoo es hijo de Beatriz Viegas, una de las dos mujeres que vendieron el departamento a Adorni y que además participaron en el esquema de financiamiento de la compra. La operación quedó bajo análisis judicial por sus condiciones: el inmueble fue escriturado en USD 230.000, con un anticipo de USD 30.000 y un saldo de USD 200.000 financiado por las propias vendedoras.

image La Justicia tomó declaración a la escribana que intervino en la compra del departamento de Manuel Adorni Cómo fue la compra del departamento La investigación judicial se concentra en la adquisición del departamento ubicado en la calle Miró al 500, en Caballito, donde hoy vive el jefe de Gabinete con su familia. De acuerdo con la información ya incorporada al expediente, las vendedoras fueron Beatriz Viegas, de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64. Ambas habrían aceptado cobrar el monto restante al año siguiente, sin interés, a través de una hipoteca privada.

La declaración de la escribana que intervino en la operación agregó otro elemento relevante: confirmó que la compra se estructuró como un pago diferido a 12 meses, con vencimiento en noviembre de 2026. Esa modalidad, según distintas publicaciones de este miércoles, profundizó las preguntas sobre las condiciones de una operación en la que las propias vendedoras financiaron casi la totalidad del inmueble.

Cómo sigue la causa El expediente está en manos del fiscal Gerardo Pollicita y del juzgado federal de Ariel Lijo. Esta semana ya declaró la escribana que certificó la compra, y las dos mujeres que figuran como vendedoras y acreedoras del crédito fueron convocadas para aportar su versión, aunque una de esas declaraciones fue reprogramada para la semana próxima.

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