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8 de abril de 2026 - 16:25
País.

Caso Manuel Adorni: hubo allanamientos y revelaron cómo compró su departamento de Caballito

La escribana que intervino en la operación declaró que Manuel Adorni pagó un adelanto y financió el saldo en 12 cuotas sin interés. La Justicia allanó una inmobiliaria.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Manuel Adorni.

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Según trascendió de fuentes judiciales, la operación fue acordada con las jubiladas Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, ex propietarias de la unidad ubicada en la calle Miró al 500. La declaración de la escribana se dio en el marco de la causa que analiza la estructura financiera utilizada por Adorni para adquirir distintas propiedades.

Cómo fue la compra del departamento de Caballito

De acuerdo con la declaración testimonial, la operación no fue presentada como un préstamo tradicional, sino como una compraventa con hipoteca por saldo de precio. Al salir de Comodoro Py, Nechevenko remarcó ante la prensa: “No hubo ningún préstamo de dinero”, y aclaró que se trató de “compraventas con hipotecas por saldo de precio”.

La escribana también indicó que no tenía información sobre el origen de los fondos con los que Adorni compró las viviendas en las que intervino. En ese punto, sostuvo: “Hay que preguntarle a Adorni de dónde sacó el dinero”.

En paralelo, las audiencias previstas para este jueves con las jubiladas que vendieron el departamento fueron suspendidas a pedido de la defensa del funcionario.

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La escribana de Manuel Adorni.

La escribana de Manuel Adorni.

Otra operación similar y allanamientos en la inmobiliaria

La testigo también declaró sobre otra operación vinculada a un departamento que Adorni tiene en Parque Chacabuco, sobre la calle Asamblea. Allí, según explicó, se repitió una modalidad parecida: accedió a una hipoteca y obtuvo un financiamiento de 100.000 dólares, pactado en 24 cuotas con un interés del 11%.

Esa operación, realizada en noviembre de 2024, quedó bajo análisis judicial junto con la compra de una casa en el barrio privado Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, que Adorni hizo junto a su esposa.

Mientras avanza la causa, la Justicia ordenó procedimientos en tres sucursales de la inmobiliaria Rucci, ubicadas en Liniers, Mataderos y Villa del Parque. El objetivo fue secuestrar documentación para reconstruir la trazabilidad de la venta del departamento de Caballito.

Según se informó, la compra del inmueble fue concretada el 18 de noviembre de 2025 por un valor declarado de 230 mil dólares. En el expediente consta que las vendedoras no solo participaron como propietarias, sino también como acreedoras de una hipoteca por 200 mil dólares, dividida en partes iguales.

Ahora, la fiscalía buscará determinar cuánto dinero tenía comprometido mensualmente Adorni por estas operaciones y contrastarlo con los ingresos que declaró. Ese cruce será clave para avanzar en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

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