Presunto enriquecimiento ilícito: la Justicia levantó el secreto bancario y fiscal de Manuel Adorni y su esposa

La medida fue adoptada a pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita, quien busca reconstruir los movimientos financieros de la pareja y analizar si existieron irregularidades patrimoniales antes y después de la llegada de Adorni a la función pública.
Qué podrá revisar ahora la Justicia
Con esta decisión, la fiscalía y el juzgado podrán acceder sin restricciones a información bancaria, financiera y fiscal de los investigados. Eso incluye depósitos, transferencias, inversiones, préstamos, resúmenes de tarjetas, declaraciones impositivas y otras operaciones realizadas desde el 1 de enero de 2022 hasta la actualidad.
El pedido también alcanza a posibles vínculos con billeteras virtuales, cuentas de pago, CVU, alias y otros instrumentos del Sistema Nacional de Pagos. Además, se solicitó al Banco Central información sobre cajas de ahorro, cuentas corrientes, tarjetas, plazos fijos, créditos, cajas de seguridad y demás productos financieros asociados a Adorni, Angeletti y la empresa investigada.
La lupa sobre el patrimonio y las acreedoras
La resolución judicial también dispuso el levantamiento del secreto fiscal de seis mujeres identificadas en la causa como prestamistas o acreedoras de Adorni: Silvia Pais, Norma Zuccolo, Beatriz Viegas, Claudia Bibiana Sbabo, Graciela Molina y Victoria María José Cancio.
Pollicita pidió reconstruir el patrimonio de la pareja desde enero de 2022 para comparar la evolución de sus bienes antes y después del ingreso de Adorni al Gobierno. En ese marco, también solicitó a ARCA copia completa de las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales, junto con anexos, formularios, papeles de trabajo y posibles rectificaciones.
La medida representa un paso clave dentro de la causa, ya que habilita a la fiscalía a profundizar el análisis patrimonial y financiero del funcionario y su entorno más cercano.