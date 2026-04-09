jueves 09 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de abril de 2026 - 18:43
País.

Presunto enriquecimiento ilícito: la Justicia levantó el secreto bancario y fiscal de Manuel Adorni y su esposa

El objetivo es revisar cuentas, movimientos financieros y declaraciones patrimoniales de la pareja y de una empresa vinculada a ambos.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Manuel Adorni.

Manuel Adorni.

Lee además
Foto archivo.
País.

La CGT convocó a una marcha contra el Gobierno en la previa del Día del Trabajador
Confirmaron 93 casos de chikungunya en San Miguel de Tucumán (Foto ilustrativa)
País.

Tucumán en alerta por chikungunya: detectaron 93 casos en la capital

La medida fue adoptada a pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita, quien busca reconstruir los movimientos financieros de la pareja y analizar si existieron irregularidades patrimoniales antes y después de la llegada de Adorni a la función pública.

Qué podrá revisar ahora la Justicia

Con esta decisión, la fiscalía y el juzgado podrán acceder sin restricciones a información bancaria, financiera y fiscal de los investigados. Eso incluye depósitos, transferencias, inversiones, préstamos, resúmenes de tarjetas, declaraciones impositivas y otras operaciones realizadas desde el 1 de enero de 2022 hasta la actualidad.

El viaje de la esposa de Adorni en el avión presidencial intensificó una fuerte interna en el círculo de poder de Javier Milei.
Manuel Adorni y su esposa.

Manuel Adorni y su esposa.

El pedido también alcanza a posibles vínculos con billeteras virtuales, cuentas de pago, CVU, alias y otros instrumentos del Sistema Nacional de Pagos. Además, se solicitó al Banco Central información sobre cajas de ahorro, cuentas corrientes, tarjetas, plazos fijos, créditos, cajas de seguridad y demás productos financieros asociados a Adorni, Angeletti y la empresa investigada.

La lupa sobre el patrimonio y las acreedoras

La resolución judicial también dispuso el levantamiento del secreto fiscal de seis mujeres identificadas en la causa como prestamistas o acreedoras de Adorni: Silvia Pais, Norma Zuccolo, Beatriz Viegas, Claudia Bibiana Sbabo, Graciela Molina y Victoria María José Cancio.

Según el expediente, el objetivo es seguir la ruta del dinero, verificar el flujo de fondos y determinar si hubo transferencias, compras, inversiones o tenencias no declaradas. La Justicia también apunta a detectar eventuales maniobras compatibles con delitos económicos, lavado de activos o evasión fiscal.

desde cuándo se investigan los movimientos

Pollicita pidió reconstruir el patrimonio de la pareja desde enero de 2022 para comparar la evolución de sus bienes antes y después del ingreso de Adorni al Gobierno. En ese marco, también solicitó a ARCA copia completa de las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales, junto con anexos, formularios, papeles de trabajo y posibles rectificaciones.

La medida representa un paso clave dentro de la causa, ya que habilita a la fiscalía a profundizar el análisis patrimonial y financiero del funcionario y su entorno más cercano.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La CGT convocó a una marcha contra el Gobierno en la previa del Día del Trabajador

Tucumán en alerta por chikungunya: detectaron 93 casos en la capital

Desgarradora despedida al nene de 4 años en Comodoro: habló el padre

Milei defendió su gestión y pidió paciencia: "La Argentina está mucho mejor que en 2023"

Viaje de Manuel Adorni y su esposa a EE.UU: una reserva está a nombre de la Jefatura de Gabinete

Lo que se lee ahora
Lo mataron. Van a querer decir que fue muerte natural, sostuvo que él padre de niño.
País.

Desgarradora despedida al nene de 4 años en Comodoro: habló el padre

Por  Victoria Marín

Las más leídas

Casa de Gobierno 
Jujuy.

Pagarán un bono extraordinario de $100.000 para estatales: quiénes lo cobran y cuándo

Quién es el nuevo millonario de Jujuy: ganó $917 millones en el Telekino
Suerte.

Quién es el nuevo millonario de Jujuy: ganó $917 millones en el Telekino

Alquileres en Jujuy: cuáles son los barrios más accesibles y cuánto cuesta alquilar video
Sociedad.

Alquileres en Jujuy: cuáles son los barrios más accesibles y cuánto cuesta alquilar

Imagen ilustrativa
Salud.

Prohíben en Jujuy una leche chocolatada por posible contaminación con ratas

Evacuaron un avión en el aeropuerto de Jujuy por amenaza de bomba video
Perico.

Evacuaron un avión en el aeropuerto de Jujuy por "amenaza de bomba"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel