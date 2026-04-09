Presunto enriquecimiento ilícito: la Justicia levantó el secreto bancario y fiscal de Manuel Adorni y su esposa

La investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni sumó un nuevo avance. El juez federal Ariel Lijo ordenó levantar el secreto bancario y fiscal del jefe de Gabinete, de su esposa Bettina Angeletti y de una firma vinculada a ambos, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

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La medida fue adoptada a pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita, quien busca reconstruir los movimientos financieros de la pareja y analizar si existieron irregularidades patrimoniales antes y después de la llegada de Adorni a la función pública.

Con esta decisión, la fiscalía y el juzgado podrán acceder sin restricciones a información bancaria, financiera y fiscal de los investigados. Eso incluye depósitos, transferencias, inversiones, préstamos, resúmenes de tarjetas, declaraciones impositivas y otras operaciones realizadas desde el 1 de enero de 2022 hasta la actualidad.

El viaje de la esposa de Adorni en el avión presidencial intensificó una fuerte interna en el círculo de poder de Javier Milei. Manuel Adorni y su esposa.

El pedido también alcanza a posibles vínculos con billeteras virtuales, cuentas de pago, CVU, alias y otros instrumentos del Sistema Nacional de Pagos. Además, se solicitó al Banco Central información sobre cajas de ahorro, cuentas corrientes, tarjetas, plazos fijos, créditos, cajas de seguridad y demás productos financieros asociados a Adorni, Angeletti y la empresa investigada.

La lupa sobre el patrimonio y las acreedoras

La resolución judicial también dispuso el levantamiento del secreto fiscal de seis mujeres identificadas en la causa como prestamistas o acreedoras de Adorni: Silvia Pais, Norma Zuccolo, Beatriz Viegas, Claudia Bibiana Sbabo, Graciela Molina y Victoria María José Cancio.

Según el expediente, el objetivo es seguir la ruta del dinero, verificar el flujo de fondos y determinar si hubo transferencias, compras, inversiones o tenencias no declaradas. La Justicia también apunta a detectar eventuales maniobras compatibles con delitos económicos, lavado de activos o evasión fiscal.

desde cuándo se investigan los movimientos

Pollicita pidió reconstruir el patrimonio de la pareja desde enero de 2022 para comparar la evolución de sus bienes antes y después del ingreso de Adorni al Gobierno. En ese marco, también solicitó a ARCA copia completa de las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales, junto con anexos, formularios, papeles de trabajo y posibles rectificaciones.

La medida representa un paso clave dentro de la causa, ya que habilita a la fiscalía a profundizar el análisis patrimonial y financiero del funcionario y su entorno más cercano.