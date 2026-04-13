Las acreedoras de Manuel Adorni denuncian que les debe USD 70 mil más intereses

Manuel Adorni

Dos mujeres que figuran como acreedoras en operaciones vinculadas a la compra de inmuebles de Manuel Adorni se presentaron en los tribunales de Comodoro Py para explicar el origen del dinero que utilizaron en esos préstamos. Se trata de dos policías, madre e hija, que declararon durante más de dos horas ante el fiscal y luego se retiraron del edificio sin hacer declaraciones a la prensa.

Qué dijeron las dos policías que declararon en la causa de Manuel Adorni Durante su exposición, las mujeres se refirieron al préstamo de US$100 mil realizado en 2024 y afirmaron que llevaron ese dinero en efectivo para Adorni a la escribanía de Adriana Nechevenko. También señalaron que conocían a la escribana por trámites comunes, pero que no tenían vínculo con el jefe de Gabinete, más allá de conocerlo por su función en el Gobierno, y que fue ella quien las contactó.

Al mismo tiempo, explicaron que el dinero provenía de juicios laborales del esposo de la mayor de las dos mujeres, diferencias salariales y juicios sucesorios. Según detallaron, actualmente Adorni abona cuotas de más de 900 dólares por mes, con un interés anual del 11%. Además, aseguraron que en algunas oportunidades el funcionario pagó dos o tres cuotas juntas.

Manuel Adorni. Manuel Adorni. Durante las declaraciones, ambas exhibieron sus teléfonos y las conversaciones mantenidas con la escribana. También presentaron los recibos correspondientes a las cuotas y aclararon que, habitualmente, es el propio funcionario o alguno de sus colaboradores quien deja el dinero en la escribanía, desde donde luego ellas lo retiran.

El acuerdo entre las mujeres y el jefe de Gabinete, que ya habría abonado US$30 mil, vence en noviembre de este año, por lo que aún tendría por delante un pago de US$70 mil. Las declaraciones se dieron en medio del avance de distintas medidas de prueba, entre ellas el levantamiento del secreto fiscal y pedidos de información patrimonial. La investigación tiene puesta la atención en la trazabilidad del dinero y en la lógica financiera de los acuerdos. Acreedoras de Manuel Adorni

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