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15 de abril de 2026 - 15:48
País.

Manuel Adorni: la Justicia confirmó su viaje en primera clase a Aruba con su familia

La Justicia confirmó que Manuel Adorni viajó a Aruba con su esposa y sus dos hijos en primera clase. La causa investiga si sus gastos son compatibles con sus ingresos.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Manuel Adorni.

Manuel Adorni.

La investigación judicial sobre Manuel Adorni sumó en las últimas horas un nuevo elemento: la Justicia confirmó que el jefe de Gabinete viajó a Aruba junto a su esposa y sus dos hijos en primera clase, en el marco de una causa que busca determinar si su evolución patrimonial y sus gastos son compatibles con sus ingresos declarados.

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Según la información incorporada al expediente, el fiscal federal Gerardo Pollicita recibió datos de la aerolínea Latam sobre el traslado que realizó el funcionario con su familia. De acuerdo con esa documentación, Adorni salió de Argentina el 29 de diciembre de 2024, hizo una escala en Perú y llegó a Aruba para pasar allí el fin de año. El regreso se concretó el 10 de enero de 2025, con una escala intermedia en Ecuador.

La información también permitió establecer el valor de los pasajes. Cada ticket tuvo un costo de 1.450 dólares, por lo que el gasto total del grupo familiar ascendió a 5.800 dólares. Siempre según los datos reunidos en la causa, el pago se realizó en dólares y en efectivo. Ese punto aparece ahora bajo análisis de la fiscalía, que intenta reconstruir el nivel de erogaciones del funcionario durante el período investigado.

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La causa por presunto enriquecimiento ilícito no se limita al viaje a Aruba. El objetivo de la investigación es revisar la evolución patrimonial de Adorni y contrastar sus consumos, inversiones y desplazamientos con los ingresos que declaró. En ese marco, una de las líneas abiertas busca establecer en qué hotel se hospedó la familia durante sus vacaciones y cuánto pagó por la estadía.

La semana pasada, además, el juez federal Ariel Lijo dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti. Esa medida habilita a la Justicia a acceder a información sobre movimientos económicos y pagos realizados con tarjeta, tanto durante el viaje a Aruba como en el resto del período bajo análisis.

La investigación

Con esos datos, la fiscalía busca sumar precisiones sobre el patrimonio del funcionario, otros viajes realizados y distintas operaciones inmobiliarias que forman parte del expediente. El viaje al Caribe quedó así incorporado como una pieza más dentro de una investigación más amplia que intenta determinar el origen de los fondos utilizados y si existe correspondencia entre los gastos detectados y la situación patrimonial declarada por el jefe de Gabinete.

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