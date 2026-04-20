Caso Adorni: declaran dueños de la inmobiliaria por la venta en Caballito a dos jubiladas

En la Casa Rosada el clima cambia rápido. Adorni aparece más expuesto, con respaldo político hacia afuera , pero con ruido hacia adentro. En paralelo, Economía intenta sostener un relato de control, con Caputo a la cabeza y una agenda internacional cargada.

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El combo mete presión: tribunales, Congreso, calle y números del bolsillo. Y todo ocurre en el mismo pasillo.

Adorni se muestra con señales de respaldo del núcleo del poder. Se lo ve cerca de Karina Milei y en actividades públicas donde el oficialismo busca exhibir unidad.

Pero en el propio espacio aparecen críticas que incomodan. En las últimas horas, se sumó una frase dura de un dirigente libertario que lo dio “por terminado”, y el propio Adorni respondió con gestos ambiguos en redes, sin una explicación directa.

Cada movimiento en X genera lectura política. En un gobierno que vive en modo campaña, eso pesa como un comunicado informal.

Manuel Adorni (1)

Estrategia judicial: papeles, herencia y foco en el patrimonio

La causa que rodea a Adorni obliga al oficialismo a elegir: sostenerlo, o soltarlo. Por ahora, la línea es clara: sostenerlo y avanzar con su agenda institucional.

En ese marco, en el entorno del jefe de Gabinete circula una idea central: una herencia podría funcionar como argumento para explicar su situación patrimonial. Esa hipótesis crece porque ya existían menciones públicas previas del propio funcionario sobre una sucesión familiar.

A la vez, la investigación suma elementos sobre viajes y consumos, y la Justicia pide datos sobre gastos con tarjetas. En el Gobierno miran el expediente como si fuera un calendario: cada novedad judicial marca el humor del día.

La mesa política y un tema tabú que nadie quiere abrir

La mesa política vuelve a reunirse con una prioridad doble: sostener a Adorni sin regalar grietas internas, y retomar una agenda legislativa que se demora.

En Balcarce 50 se repite una dinámica: cuando un tema se vuelve explosivo, se conversa “al costado” y nunca en la sala principal. Con Adorni, esa lógica se nota. Muchos esperan una señal de Karina Milei para hablar. Si no llega, nadie pregunta.

Ese silencio también comunica. Y alimenta una sensación que crece en algunos despachos: incerteza.

Congreso: informe de gestión y fechas que apuran

Adorni tiene una cita política clave: debe ir al Congreso el 29 de abril a presentar su informe de gestión. La fecha funciona como prueba de fuerza: si llega, el oficialismo intenta mostrar normalidad; si no llega, se abre una crisis más grande.

Mientras tanto, el Ejecutivo también enfrenta plazos por temas que no esperan. En el Gobierno reconocen que el “caso Adorni” consume tiempo y energía justo cuando necesitan sumar votos y ordenar acuerdos.

Universidades: fallo, plazos y una pelea que pasa por tribunales

Otro frente se prende con el financiamiento universitario y el cumplimiento de medidas judiciales. Hay una cadena de fechas: 31 de marzo como punto de referencia por decisiones judiciales; luego un conteo de días hábiles desde el 1 de abril, y vencimientos que caen en la segunda quincena del mes.

El Gobierno busca caminos legales para frenar o suspender efectos, con presentaciones ante la Corte y movimientos que abren polémica, porque incluyen recusaciones con argumentos ligados a vínculos académicos.

En paralelo, la calle suma imágenes fuertes: reclamos, guardias solidarias y escenas de atención gratuita. Son postales que chocan con el discurso del ajuste ordenado.

Caputo en Washington: respaldo de organismos y “euforia” en el equipo económico

En Washington, Caputo se muestra confiado. El equipo económico apuesta a una hoja de ruta: conseguir garantías y financiamiento más barato de organismos para refinanciar vencimientos y evitar salir a los mercados con tasas altas.

En reuniones y cruces públicos con autoridades de organismos, el Gobierno busca instalar una idea simple: “hay apoyo” y “se puede rolear la deuda”. En Economía hablan de tasas más bajas en comparación con lo que exigiría el mercado, y lo venden como ventaja.

El desafío, igual, queda planteado: los vencimientos hasta 2027 concentran montos grandes, con picos durante el año próximo. Por eso, cada anuncio externo se lee como oxígeno político y financiero.

Clima político: interna de poder y decisiones cruzadas

En el oficialismo, la interna no se esconde. Hay dos polos que condicionan movimientos, nombres y estrategias. Y esa disputa se cuela en casi todo: desde el enfoque judicial hasta la forma de responder a fallos y protestas.

Con Adorni bajo lupa y con leyes trabadas, el Gobierno necesita coordinación fina. Pero el escenario muestra lo contrario: decisiones en paralelo, ruidos, y un control del relato que se vuelve más difícil.