Conducía borracho por Alto Comedero, escapó de la Policía y atropelló a un efectivo

Un hombre que conducía alcoholizado atropelló a un policía durante un procedimiento realizado en inmediaciones de avenida Intersindical. El hecho ocurrió el domingo al mediodía y terminó con el conductor aprehendido.
Según informaron desde la Policía, personal del Centro de Gestión para la Seguridad Ciudadana, dependiente de la Unidad Regional N° 7, realizaba recorridos preventivos cuando observó a un vehículo circular con maniobras zigzagueantes.
Circulaba en contramano
El conductor casi impactó contra un móvil policial y continuó su marcha hacia el sector de las 150 Hectáreas, donde ingresó en contramano y puso en riesgo la integridad física de otras personas.
Ante esa situación, los efectivos iniciaron un seguimiento y lograron alcanzar al vehículo. Allí le impartieron la orden de “alto policía”, pero el conductor la desestimó.
atropello a un policía (1)
Detenido por atropellar a un policía.
Embistió a un policía
De acuerdo con el informe policial, el hombre embistió el motovehículo de un efectivo, quien salió despedido y cayó a algunos metros.
Luego del hecho, el vehículo fue localizado sobre calle 9 de Julio del barrio Che Guevara, donde se procedió a la aprehensión del conductor.
El policía fue asistido
El hombre presentaba indicios de ingesta de alcohol, por lo que fue trasladado a la dependencia policial para realizar las medidas correspondientes.
En tanto, el policía lesionado fue llevado al nosocomio local, donde recibió la atención médica necesaria.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.