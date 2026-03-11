Largas filas y corte total en Ruta 66 a la altura de Palpalá y Perico por fuga de gas

Una importante pérdida de gas se registró en el ingreso a la ciudad de Perico luego de que un caño resultara dañado por las fuertes lluvias y tormentas durante la noche del martes. Como consecuencia, Seguridad Vial informó que se dispusieron cortes totales sobre Ruta 66, a la altura de Palpalá y Perico, mientras se trabaja en el lugar.

Precaución. Alerta: se registra una importante fuga de gas en el acceso a Perico

Tal como informaron las autoridades, sobre Ruta Nacional 66, a la altura de la estación de servicio, el tránsito fue desviado hacia Palpalá. En tanto, en el sector de El Frutillero, en Perico, se mantiene un corte total en sentido norte-sur.

Asimismo, a la altura de la rotonda ubicada en Ruta Provincial 47, en el acceso a la ciudad de Perico, también cuenta con corte total.

Frente a esta situación, se comunicó que los conductores que necesiten viajar hacia San Salvador de Jujuy deberán hacerlo por la ciudad de El Carmen, utilizando ese trayecto como vía alternativa hasta que se normalice la circulación.

Qué pasó con la fuga de gas

La fuga de gas detectada en un caño que atraviesa la Ruta Nacional 66 (a la altura de Perico) obligó a desplegar un operativo preventivo con cortes totales momentáneos y desvíos en distintos puntos del corredor. En la zona trabajan Bomberos de la Policía de la Provincia, personal de Seguridad Vial y técnicos de la empresa prestadora del servicio de gas natural, que intervienen para controlar la situación y reparar la pérdida.

Desde las fuerzas actuantes señalaron que el área ya fue resguardada y que se trabaja para solucionar la fuga en condiciones de seguridad. Mientras tanto, se pidió a los conductores circular con extrema precaución, respetar las indicaciones del personal apostado en la ruta y atender los desvíos habilitados.

Trabajan equipos de emergencia

En el lugar intervienen Bomberos, personal de Defensa Civil y agentes de tránsito, quienes realizan tareas de prevención y control mientras se trabaja para solucionar el problema.

Además, personal técnico de la empresa prestataria del servicio de gas se encuentra realizando las tareas correspondientes para reparar el daño en el conducto.

Vecinos detectaron la fuga en la madrugada

Según relataron vecinos del sector, alrededor de las 5 de la mañana comenzaron a escuchar un fuerte ruido y percibieron olor a gas, situación que generó preocupación y encendió la alarma en el barrio. A partir del aviso, se activó un operativo preventivo para evaluar el escenario y evitar riesgos para quienes circulaban por la zona.

La respuesta de la empresa

Desde la empresa prestadora del servicio de gas informaron a TodoJujuy.com que, apenas tomaron conocimiento del incidente, vallaron el área y actuaron de inmediato para contener la pérdida y comenzar con las tareas de reparación. Además, aclararon que “no hay ningún tipo de riesgo para la población”.

