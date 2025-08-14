jueves 14 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de agosto de 2025 - 19:01
Fútbol.

Por qué se retiró Erik Lamela del fútbol

El ex River sorprendió a todo el mundo del fútbol con su decisión. Erik Lamela comenzó su carrera en River en la temporada 2008/2009.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Lamela rescindió en Grecia, se retiró y será ayudante de Almeyda en Sevilla.

Lamela rescindió en Grecia, se retiró y será ayudante de Almeyda en Sevilla.

De manera inesperada, y tras un breve paso por el fútbol griego, el mediocampista Erik Lamela decidió colgar los botines y asumir un nuevo reto: integrarse al cuerpo técnico de Matías Almeyda en Sevilla. Lamela inició su trayectoria profesional en River Plate, debutando en la campaña 2008/09.

Lee además
Rafael Nadal.

Rafael Nadal anunció que se retira del tenis profesional
Un músico jujeñocerca del retiro: “Dejar el escenario con la voz intacta”
Inigualable.

Un músico jujeño cerca del retiro: "Dejar el escenario con la voz intacta"

No obstante, logró consolidarse como titular recién en la temporada 2010/11, año en que el club sufrió el descenso a la B Nacional. Tras esa caída, el volante fue transferido a la Roma de Italia, donde permaneció dos temporadas, acumulando 67 encuentros, 21 goles y 13 asistencias.

Lamela rescindió en Grecia, se retiró y será ayudante de Almeyda en Sevilla.

El paso de Erik Lamela por Europa

Su destino posterior lo llevó al Tottenham Hotspur de Inglaterra, donde permaneció durante ocho campañas. En el conjunto inglés logró ganarse un sitio en el once inicial siempre que gozaba de plena forma física, aunque en esos años las lesiones empezaron a afectar su continuidad, generando prolongadas ausencias. Ejemplos claros se dieron en las temporadas 2013/14 y 2016/17, en las que apenas participó en 17 y 14 encuentros, respectivamente.

Previo a su incorporación al AEK de Atenas, Lamela se desempeñó durante tres temporadas en el Sevilla de España, club con el que consiguió su único campeonato como futbolista profesional: la UEFA Europa League 2022/23.

El posteo con el que AEK Atenas confirmó la salida de Erik Lamela.

Además, otro hito destacado en su carrera fue recibir el Premio Puskas 2021, reconocimiento al gol más espectacular del año, tras ejecutar una impresionante rabona frente al Arsenal de Inglaterra.

Lamela vistió la camiseta de la Selección argentina en 25 partidos, logrando marcar tres tantos y brindar dos asistencias, aunque nunca logró consolidarse como titular indiscutido.

Lamela rescindió en Grecia, se retiró y será ayudante de Almeyda en Sevilla.

De cara a su próximo desafío, se perfila para incorporarse al Sevilla de España como integrante del cuerpo técnico de Matías Almeyda, recientemente nombrado director técnico del club.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Rafael Nadal anunció que se retira del tenis profesional

Un músico jujeño cerca del retiro: "Dejar el escenario con la voz intacta"

Buscan extender en Jujuy los años de retiro de policías y penitenciarios de forma voluntaria

Sportivo Palermo y Atlético El Carmen jugarán la final de la Copa Jujuy 2025

Escándalo: el DT renunció, la dirigencia le pidió que vuelva y el plantel votó que se vaya

Lo que se lee ahora
Otro técnico que se va en la Primera Nacional.
Primera Nacional.

Escándalo: el DT renunció, la dirigencia le pidió que vuelva y el plantel votó que se vaya

Por  Victoria Marín

Las más leídas

Tortilla de verduras.
En 2 pasos.

La receta de la abuela para hacer tortillas de verduras rápido y fácil

El duro relato de la mamá de Sergio Sosa: adicciones, el engaño de Matías Jurado y esperanza video
Crimen.

El duro relato de la mamá de Sergio Sosa: adicciones, el engaño de Matías Jurado y esperanza

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

Qué comidas vendía el presunto asesino serial de Jujuy

Causa del presunto asesino serial del Jujuy. video
MPA.

El presunto asesino serial de Jujuy le mandó una carta al fiscal de la causa: Qué le dijo

El lunes 18 de agosto no es feriado este año.
Calendario.

¿Es feriado puente el lunes 18 de agosto?

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel