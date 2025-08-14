Por qué se retiró Erik Lamela del fútbol

Lamela rescindió en Grecia, se retiró y será ayudante de Almeyda en Sevilla.

De manera inesperada, y tras un breve paso por el fútbol griego, el mediocampista Erik Lamela decidió colgar los botines y asumir un nuevo reto: integrarse al cuerpo técnico de Matías Almeyda en Sevilla. Lamela inició su trayectoria profesional en River Plate, debutando en la campaña 2008/09.

No obstante, logró consolidarse como titular recién en la temporada 2010/11, año en que el club sufrió el descenso a la B Nacional. Tras esa caída, el volante fue transferido a la Roma de Italia, donde permaneció dos temporadas, acumulando 67 encuentros, 21 goles y 13 asistencias.

Lamela rescindió en Grecia, se retiró y será ayudante de Almeyda en Sevilla. El paso de Erik Lamela por Europa Su destino posterior lo llevó al Tottenham Hotspur de Inglaterra, donde permaneció durante ocho campañas. En el conjunto inglés logró ganarse un sitio en el once inicial siempre que gozaba de plena forma física, aunque en esos años las lesiones empezaron a afectar su continuidad, generando prolongadas ausencias. Ejemplos claros se dieron en las temporadas 2013/14 y 2016/17, en las que apenas participó en 17 y 14 encuentros, respectivamente.

Previo a su incorporación al AEK de Atenas, Lamela se desempeñó durante tres temporadas en el Sevilla de España, club con el que consiguió su único campeonato como futbolista profesional: la UEFA Europa League 2022/23.

El posteo con el que AEK Atenas confirmó la salida de Erik Lamela. Además, otro hito destacado en su carrera fue recibir el Premio Puskas 2021, reconocimiento al gol más espectacular del año, tras ejecutar una impresionante rabona frente al Arsenal de Inglaterra. Lamela vistió la camiseta de la Selección argentina en 25 partidos, logrando marcar tres tantos y brindar dos asistencias, aunque nunca logró consolidarse como titular indiscutido. Lamela rescindió en Grecia, se retiró y será ayudante de Almeyda en Sevilla. De cara a su próximo desafío, se perfila para incorporarse al Sevilla de España como integrante del cuerpo técnico de Matías Almeyda, recientemente nombrado director técnico del club.

