Rafael Nadal anunció que se retira del tenis profesional

Fútbol. A qué hora juega Argentina vs Venezuela por las eliminatorias para el Mundial 2026

"Han sido unos años complicados, especialmente los dos últimos. No he podido competir sin limitaciones, lo que me llevó a tomar esta decisión", expresó Nadal en un video emotivo que compartió a través de sus redes sociales. Con 22 títulos de Grand Slam en su carrera, el tenista mallorquín decidió poner fin a su histórica trayectoria a los 38 años.