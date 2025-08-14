jueves 14 de agosto de 2025

14 de agosto de 2025 - 18:57
Primera Nacional.

Escándalo: el DT renunció, la dirigencia le pidió que vuelva y el plantel votó que se vaya

Un suceso insólito ocurrió en el fútbol argentino con una historia que no terminó nada bien.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Otro técnico que se va en la Primera Nacional.

Otro técnico que se va en la Primera Nacional.

Lo que parecía un capítulo cerrado, se reabrió cuando Duscher apareció en el entrenamiento del jueves como si nada hubiera sucedido, luego de la derrota con Racing de Córdoba por 2 a 0. Su presencia provocó sorpresa y revuelo entre los jugadores y el cuerpo técnico.

Aldo duscher - dt Quilmes

Pero la historia tuvo un giro aún más inesperado: los propios jugadores decidieron tomar cartas en el asunto y votaron para que el entrenador no continuara al mando del equipo. Esto vendió la salida definitiva de Duscher del club Quilmes, apenas 54 días después de haber asumido el cargo.

Los números de Aldo Duscher como entrenador de Quilmes

El ex técnico de la Selección Sub 20 de Paraguay estuvo siete partidos y obtuvo un saldo negativo: dos victorias (3-1 vs. Arsenal y 2-1 vs. Atlanta), misma cantidad de empates (San Lorenzo y All Boys, ambos por 0-0) y tres caídas (1-0 vs. Colegiales, 3-1 vs. Deportivo Madryn y 2-0 vs. Racing de Córdoba).

Además, le encuentro contra el San Lorenzo por los 16avos de final de la Copa Argentina terminó siendo derrota por penales por 4-3.

Los técnicos que dejaron su cargo en la Primera Nacional este 2025

La Primera Nacional tuvo hasta julio un alarmante número de entrenadores que dejaron sus cargos o los echaron. La categoría tiene 36 equipos participantes divididos en dos zonas de 18 cada una. En las primeras 24 jornadas ya se fueron 30 directores técnicos, a razón de más de uno por fecha.

  • Rodrigo Braña – Nueva Chicago

  • Alexis Matteo – Alvarado

  • Martín Rolón – Arsenal

  • Cristian Tula – Talleres RE

  • Dario Gigante – Defensores Unidos

  • Aníbal Biggeri – Temperley

  • Fabián Nardozza – Almirante Brown

  • Marcelo Vázquez – Güemes

  • Diego Cochas – Racing de Córdoba

  • Lucas Sparapani – Almagro

  • Sebastián Battaglia – San Miguel

  • Ariel Pereyra – Colón

  • Víctor Riggio – Central Norte

  • Mario Sciacqua – Mitre

  • Martín Rolón – Talleres RE

  • Pablo Quatrocchi – Alvarado

  • Walter Perazzo – Nueva Chicago

  • Sergio Rondina – Quilmes

  • Juan Manuel Sara – Deportivo Maipú

  • Felipe de La Riva – Defensores Unidos

  • Héctor Arzubialde – Racing de Córdoba

  • Alfredo Grelak – Ferro

  • Andrés Montenegro – Estudiantes

  • Andrés Yllana – Colón

  • Mariano Campodónico – All Boys

  • César Monasterio – San Telmo

  • Ariel Martos – San Martín de Tucumán

  • Carlos Mayor – Defensores de Belgrano

  • Guillermo Szeszurak – Almirante Brown

  • Ezequiel Medrán - Gimnasia de Mendoza.
FUENTE: nota.texto7

