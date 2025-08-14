Escándalo: el DT renunció, la dirigencia le pidió que vuelva y el plantel votó que se vaya

Otro técnico que se va en la Primera Nacional.

Quilmes vivió una tensa semana que terminó con un verdadero escándalo institucional. Aldo Duscher, entrenador del club, sorprendió a todos cuando renunció tras un acalorado enfrentamiento con el presidente de la institución. La pelea casi llegó a los golpes y dejó una atmósfera de incertidumbre en el club.

Lo que parecía un capítulo cerrado, se reabrió cuando Duscher apareció en el entrenamiento del jueves como si nada hubiera sucedido, luego de la derrota con Racing de Córdoba por 2 a 0. Su presencia provocó sorpresa y revuelo entre los jugadores y el cuerpo técnico.

Aldo duscher - dt Quilmes Pero la historia tuvo un giro aún más inesperado: los propios jugadores decidieron tomar cartas en el asunto y votaron para que el entrenador no continuara al mando del equipo. Esto vendió la salida definitiva de Duscher del club Quilmes, apenas 54 días después de haber asumido el cargo.

Los números de Aldo Duscher como entrenador de Quilmes El ex técnico de la Selección Sub 20 de Paraguay estuvo siete partidos y obtuvo un saldo negativo: dos victorias (3-1 vs. Arsenal y 2-1 vs. Atlanta), misma cantidad de empates (San Lorenzo y All Boys, ambos por 0-0) y tres caídas (1-0 vs. Colegiales, 3-1 vs. Deportivo Madryn y 2-0 vs. Racing de Córdoba).

Además, le encuentro contra el San Lorenzo por los 16avos de final de la Copa Argentina terminó siendo derrota por penales por 4-3. Los técnicos que dejaron su cargo en la Primera Nacional este 2025 La Primera Nacional tuvo hasta julio un alarmante número de entrenadores que dejaron sus cargos o los echaron. La categoría tiene 36 equipos participantes divididos en dos zonas de 18 cada una. En las primeras 24 jornadas ya se fueron 30 directores técnicos, a razón de más de uno por fecha. Rodrigo Braña – Nueva Chicago

Alexis Matteo – Alvarado

Martín Rolón – Arsenal

Cristian Tula – Talleres RE

Dario Gigante – Defensores Unidos

Aníbal Biggeri – Temperley

Fabián Nardozza – Almirante Brown

Marcelo Vázquez – Güemes

Diego Cochas – Racing de Córdoba

Lucas Sparapani – Almagro

Sebastián Battaglia – San Miguel

El Club Atlético San Miguel comunica que Sebastián Battaglia no seguirá siendo el entrenador del plantel profesional. Le agradecemos tanto a él como a su Cuerpo Técnico, por todo el trabajo realizado y le deseamos el mayor de los éxitos.

Ariel Pereyra – Colón

Víctor Riggio – Central Norte

Mario Sciacqua – Mitre

Martín Rolón – Talleres RE

Pablo Quatrocchi – Alvarado

Walter Perazzo – Nueva Chicago

Sergio Rondina – Quilmes

Juan Manuel Sara – Deportivo Maipú

Felipe de La Riva – Defensores Unidos

Héctor Arzubialde – Racing de Córdoba

Alfredo Grelak – Ferro

Andrés Montenegro – Estudiantes

Andrés Yllana – Colón

Mariano Campodónico – All Boys

César Monasterio – San Telmo

Ariel Martos – San Martín de Tucumán

Carlos Mayor – Defensores de Belgrano

Guillermo Szeszurak – Almirante Brown

Ezequiel Medrán - Gimnasia de Mendoza.

El entrenador, junto a su cuerpo técnico, firmó contrato con nuestra Institución por un año. Desde Gimnasia le deseamos todo el éxito en esta nueva etapa de su carrera.

¡VAMOS GIMNASIA!



FUENTE: nota.texto7

