Guillermo Tasso.

Jujuy Básquet oficializó la incorporación de Guillermo Tasso como nuevo director técnico del plantel profesional. El anuncio se concretó este jueves y marca el inicio de una nueva etapa para el equipo, que se prepara para afrontar sus próximos compromisos con el objetivo de escalar posiciones y consolidar su juego.

Desde la dirigencia destacaron que su perfil encaja con la filosofía del club, que combina el trabajo en divisiones formativas con la búsqueda de buenos resultados en el certamen nacional.

Tasso, que llega con experiencia en equipos de diferentes categorías, manifestó su entusiasmo por este nuevo ciclo: “Es un orgullo poder dirigir a Jujuy Básquet, el estadio es de nivel NBA, esta es una instalación modelo para la competencia. Desde el primer contacto con la dirigencia me transmitieron un proyecto serio y con una fuerte identidad local. Queremos un equipo que se haga fuerte en casa, que juegue con intensidad y que sea protagonista en cada partido”.

Jujuy Básquet Jujuy Básquet. "Que los jugadores sientan el compromiso" El flamante DT también adelantó que buscará imprimir un estilo de juego dinámico, con énfasis en la defensa y transiciones rápidas: “Mi idea es que los jugadores sientan el compromiso de defender cada pelota y que el equipo transmita energía a la gente. Queremos que la hinchada se sienta identificada y que disfrute de vernos jugar. Me gusta un básquet dinámico, agresivo y llevarlo a la gente para que lo devuelva en el aliento y la presión hacia el rival”.

Respecto a su llegada a la provincia, Tasso destacó el potencial del básquet jujeño y la importancia de desarrollar talentos locales: “Jujuy tiene un semillero muy interesante y hay que trabajarlo. No solo se trata de competir en el presente, sino también de proyectar jugadores que puedan seguir creciendo y representando a la provincia en el futuro”. Embed - Guillermo Tasso asumió como nuevo DT de Jujuy Básquet

