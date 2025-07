Bruno Conti y su llegada a Jujuy Básquet: "Voy con las expectativas de lograr cosas importantes"

Aunque la temporada comenzará dentro de un par de meses, la dirigencia de los “Cóndores” ya trabaja en la conformación de un equipo competitivo. Conti explicó cómo se dio su incorporación: " Mi llegada a Jujuy se dio por el llamado de Guillermo Tasso , el técnico me conoce, tenemos una relación de hace años; hemos compartido en dos equipos diferentes y tenemos un gran vínculo. Él me ayudó mucho en distintos momentos de mi carrera y yo le estoy muy agradecido".

La nueva base destacó, tras la firma de su contrato con Jujuy Básquet, si charla con Tasso: “hablamos, me contó el proyecto que tenía, me habló del club y la verdad que no dudé mucho, me gustan los desafíos y las experiencias nuevas”. Además, remarcó la buena sintonía con el entrenador: "Siempre veíamos la forma o hablábamos de cuándo nos íbamos a volver a encontrar. Por suerte se dio y estoy muy contento con eso".