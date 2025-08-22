Los Cafres cerrarán la Elección Provincial de la FNE 2025: dónde y cuándo

Los Cafres.

El calendario de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2025) suma una gran noticia para los jóvenes jujeños: el Ente Autárquico Permanente confirmó que Los Cafres serán los encargados de cerrar la Elección Provincial, que se realizará el lunes 22 de septiembre a partir de las 21 horas en Ciudad Cultural. La entrada es libre y gratuita.

La histórica banda de reggae, liderada por Guillermo Bonetto, se presentará con un show gratuito para todo el público al término de la elección de la Representante Provincial, uno de los momentos centrales de la tradicional fiesta estudiantil.

¿Quiénes son Los Cafres? Los Cafres son una de las bandas pioneras y más influyentes del reggae en Argentina y en Latinoamérica. Se formaron en Buenos Aires en 1987, cuando el género todavía no tenía gran presencia en el país, y rápidamente se convirtieron en referentes de la escena por su sonido y sus letras.

El grupo está liderado por Guillermo Bonetto, voz emblemática del reggae en español, acompañado por una formación que a lo largo de los años mantuvo su esencia. Con más de 30 años de trayectoria, editaron una decena de discos y lograron trascender fronteras, presentándose en escenarios de toda la región.

Canciones como Si el amor se cae, Bastará, La receta o Aire son himnos de varias generaciones y forman parte de un repertorio que mezcla reggae roots con ritmos actuales, manteniendo siempre un mensaje ligado al amor, la paz y la unión. Reconocidos por su estilo cálido y cercano con el público, Los Cafres fueron distinguidos en distintas oportunidades y se consolidaron como la primera banda de reggae en español en alcanzar gran popularidad sin perder su raíz jamaiquina. Hoy son considerados una de las agrupaciones más importantes de la música argentina y un clásico indiscutido del reggae en español. Embed - Los Cafres - Bastara (video oficial) [HD] Agenda completa de la FNE 2025 Sábado 13 de septiembre – 9:30 hs. Pintada Estudiantil en Ciudad Cultural.

Domingo 14 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Capital.

Miércoles 17 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Bienvenida Primavera en Ciudad Cultural.

Jueves 18 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo A en Ciudad Cultural.

Viernes 19 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo B en Ciudad Cultural.

Sábado 20 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.

Domingo 21 de septiembre – 14:00 a 18:00 hs. Exposición de Carrozas.

Domingo 21 de septiembre – 19:00 hs. Elección del Paje 10 en Ciudad Cultural.

Lunes 22 de septiembre – 14:00 a 17:00 hs. Exposición de Carrozas.

Lunes 22 de septiembre – 20:00 hs. Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural.

Martes 23 de septiembre – 8:30 hs. Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica.

Martes 23 de septiembre – 19:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.

Miércoles 24 de septiembre – 16:00 a 22:00 hs. Exposición de Carrozas.

Jueves 25 de septiembre – 19:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.

Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto.

Sábado 27 de septiembre – 18:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural.

