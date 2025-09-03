Comenzó el Censo Comercial 2025 en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy inició el Censo Comercial 2025, con el objetivo de actualizar el registro de locales existentes en la ciudad capital, campaña que se extenderá por 60 días y que comenzó en la zona Centro con la participación de 80 inspectores.

El trabajo se realiza a través de la Dirección de Control Comercial, con equipos que recorrerán los locales verificando la habilitación oficial vigente, las condiciones edilicias y de seguridad. “La idea es contar con un relevamiento actualizado”, dijo el director de Control Comercial, Gastón Najar.

Explicó que buscan tener una cifra exacta de los comercios en San Salvador de Jujuy. “Posteriormente avanzaremos por Gorriti, Alto Comedero y otros barrios”, y detalló que el último censo se realizó hace cinco años y registró alrededor de 4.000 comercios.

“Estamos convencidos de que en este tiempo se sumaron unos 2.000 locales a la actividad que aún no están censados, por lo que los inspectores serán nuestros ojos y oídos en las calles para completar la actualización”, indicó.

Hasta cuándo será el Censo Comercial 2025 La campaña culminará a fin de año, momento en el que se dará a conocer el número total de comercios registrados oficialmente. Destacaron que todos los inspectores cuentan con credencial con foto y legajo, que deberán exhibir si los comerciantes lo solicitan. Para denuncias y consultas de cualquier tipo, está habilitado el número telefónico 388-505624, a disposición de la comunidad comercial. También se lanzará una campaña de control de balanzas en los comercios, ante reiteradas denuncias por irregularidades en su funcionamiento. “Contamos con normativa específica para estos controles, y las balanzas deben poseer certificado de fábrica con peso patrón para garantizar su correcto uso”, dijo el responsable del área del municipio sobre los operativos futuros.

