Las mejores fotos del amanecer en San Salvador de Jujuy

San Salvador de Jujuy vivió un amanecer distinto este martes 2 de septiembre . Desde las primeras horas del día, el cielo se tiñó de una paleta de colores que fue del rojo intenso al anaranjado, con pinceladas de violeta y amarillo que sorprendieron a quienes madrugaron en la ciudad.

Las redes sociales se llenaron rápidamente de imágenes compartidas por vecinos y visitantes que captaron el fenómeno desde distintos puntos, entre cerros, calles céntricas y barrios de la periferia. El espectáculo natural se convirtió en tema de conversación y despertó la admiración generalizada.

Un amanecer marcado por el clima

El amanecer de colores llegó en medio de una semana con fuertes contrastes de temperatura en la capital. Para este martes, el Servicio Meteorológico Nacional anticipó una mínima de 1 grado y una máxima de 23, una amplitud térmica que refuerza la claridad de los cielos y potencia la intensidad de los tonos al inicio de la jornada.

En los próximos días, se prevén cambios importantes en el tiempo. Mañana miércoles la mínima ascenderá a 6 grados con máxima de 24, mientras que el jueves la temperatura bajará abruptamente, con mínima de 5 y máxima de apenas 10 grados.

Descenso de temperaturas hacia el fin de semana

El viernes, las condiciones volverán a ser frías con 2 grados de mínima y 14 de máxima. Para el sábado se espera un amanecer aún más gélido, con 0 grados, acompañado de una máxima de 16. Finalmente, el domingo la mínima se mantendrá baja, en 2 grados, aunque con una recuperación de la temperatura máxima, que alcanzará los 20 grados.

Este escenario anticipa que septiembre tendrá jornadas de gran variación térmica, un rasgo característico de la estación que antecede a la primavera en la región.

Amanecer en Jujuy (2)

El cielo como protagonista

Los amaneceres coloridos en Jujuy suelen registrarse en jornadas despejadas y frías, cuando la luz del sol interactúa con la humedad y las partículas en suspensión en el aire. Este martes, las condiciones se combinaron para regalar un espectáculo visual único, que muchos no dudaron en capturar con sus cámaras y celulares.

Con la llegada de la temporada de septiembre, marcada por celebraciones y el inicio del tiempo de flores, los cielos jujeños prometen seguir sorprendiendo con amaneceres y atardeceres cargados de color, que ya se convirtieron en una postal característica de la provincia.