Impactante choque en San Pedrito: uno de los conductores estaría alcoholizado

Un nuevo siniestro vial ocurrió esta mañana en San Salvador de Jujuy . Cerca 8 de la mañana, un vehículo particular y un taxi amarillo colisionaron en la esquina de José de Alberro y Mariscal Sucre , en pleno barrio San Pedrito .

Ambos rodados sufrieron daños de consideración como consecuencia del impacto. De inmediato, personal policial se presentó en el lugar para ordenar el tránsito, que se vio afectado durante algunos minutos.

También intervino el SAME , que asistió a los conductores involucrados para verificar su estado de salud. Según las primeras informaciones, no se registraron heridas de gravedad.

Vecinos del lugar remarcaron que uno de los conductores se habría encontrado conduciendo bajo efectos del alcohol , por lo que se realizaran los test de alcoholemia pertinentes.

El vehículo negro transportaba tres personas, todas estaría bajo efectos del alcohol. Gabriel Pérez, conductor del taxi amarillo, comentó cómo fueron los hechos, “yo venía por la avenida y el que viene por la avenida tiene prioridad. El otro estaba circulando muy rápido por la calle. Por la velocidad que venía el otro auto me mandó al paredón. Gracias a Dios había un oficial que vio todo el impacto” detallaba Gabriel Pérez a las cámaras de Canal 4.

“Ninguno está lastimado, el acompañante del otro auto tiene un golpe nada más. La pena es que no tiene seguro y está en estado de ebriedad” comentaba el trabajador del volante remarcando que solo le resta ir por la parte judicial.

Desde las fuerzas de seguridad trabaja en esclarecer las causas del accidente. Entre las medidas adoptadas, se realizarán los test de alcoholemia en ambos conductores para determinar si alguno circulaba bajo efectos del alcohol.

Vecinos de la zona manifestaron que la esquina donde se produjo el choque es de alta circulación y ya fue escenario de otros siniestros viales, por lo que remarcaron la necesidad de extremar precauciones.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Seccional correspondiente, y se trabaja para restablecer la normal circulación en el sector.