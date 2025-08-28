jueves 28 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
28 de agosto de 2025 - 11:21
Fauna.

Rescataron especies silvestres en San Pedro de Jujuy y El Piquete

Un tucán, dos búhos y un tejón fueron rescatados tras haber estado en cautiverio en San Pedro de Jujuy y El Piquete. Quedaron al cuidado del CAFAJU.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Rescataron especies silvestres en San Pedro y El Piquete

Rescataron especies silvestres en San Pedro y El Piquete

En un trabajo coordinado entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, personal del Comando de Prevención Rural y Ambiental llevó adelante en las últimas horas el rescate de varias especies silvestres en las localidades de San Pedro de Jujuy y El Piquete. Todas ellas quedaron al cuidado del CAFAJU.

Lee además
denuncian que en calilegua mataron a hondazos a un tucan
Alarma.

Denuncian que en Calilegua mataron a hondazos a un tucán
¿cual es el significado espiritual de ver a un tucan?
Increíble.

¿Cuál es el significado espiritual de ver a un tucán?

Rescataron especies silvestres en San Pedro y El Piquete
Rescataron especies silvestres en San Pedro y El Piquete

Rescataron especies silvestres en San Pedro y El Piquete

Animales salvados

Durante el operativo fueron rescatados un tucán, dos búhos y un tejón, ejemplares de la fauna autóctona de la región. Todos ellos fueron trasladados al Centro de Atención de la Fauna Autóctona de Jujuy (CAFAJU), donde especialistas biólogos realizarán estudios clínicos para determinar si es posible su reinserción en el hábitat natural.

Protección legal y concientización

Las especies rescatadas se encuentran protegidas por leyes nacionales y provinciales, dado que se consideran en situación de peligro de extinción o vulnerabilidad.

Desde el Gobierno remarcaron la importancia de que la comunidad tome conciencia sobre el cuidado de la fauna autóctona, recordando que estos animales no deben ser tenidos como mascotas ni sustraídos de su entorno natural.

Compromiso con la biodiversidad

El protocolo activado en este rescate refleja el compromiso de las autoridades con la preservación de la biodiversidad jujeña. Se trata de un esfuerzo conjunto para garantizar la protección de las especies silvestres y fomentar el respeto hacia el ambiente en toda la provincia.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Denuncian que en Calilegua mataron a hondazos a un tucán

¿Cuál es el significado espiritual de ver a un tucán?

El rescate dramático de un ternero que quedó atrapado en un árbol emocionó a todos en redes

El video del emotivo rescate de un perro atrapado en una represa en El Carmen

Estado de las rutas y calles en este martes 19 de agosto. Cortes, desvíos y hechos viales

Lo que se lee ahora
El SMN emitió alerta amarilla por vientos: qué significa y qué zonas de Jujuy afecta
Tiempo.

El SMN emitió alerta amarilla por vientos: qué significa y qué zonas de Jujuy afecta

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

El SMN emitió alerta amarilla por vientos: qué significa y qué zonas de Jujuy afecta
Tiempo.

El SMN emitió alerta amarilla por vientos: qué significa y qué zonas de Jujuy afecta

Detuvieron a la madre de la vedette Ayelén Paleo. video
Policiales.

Quedó detenida la mamá de Ayelén Paleo: es acusada de integrar una red de explotación sexual

Frente Jujuy Crece.
Elecciones.

El frente Jujuy Crece definió su estrategia electoral

Javier Milei fue evacuado cuando encabezaba una caravana de La Libertad Avanza en Buenos Aires video
Agresiones.

Javier Milei fue evacuado cuando encabezaba una caravana de La Libertad Avanza en Buenos Aires

Foto ilustrativa.
Jujuy.

Este sábado realizarán un festejo por el Día de la Niñez en Alto Comedero

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel