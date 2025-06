"El comercio está viviendo un momento crítico por el crecimiento desmedido del informal"

Asimismo indicó que "este crecimiento desmedido del comercio informa habla de la falta de presencia del Estado que tiene que brindar reglas claras para que no haya conflicto entre las partes y eso no sucede. Estamos agobiados con la presión tributaria. No sabemos como pagar nuestros sueldos, no sabemos como trabajar con nuestros proveedores, las ventas caen y los costos suben, tenemos menos ventas también. Un comerciante me contó que le hicieron 5 inspecciones en este contexto que no es el mejor. Muchos cumplimos con todo, pero el resto no. Ese ambiente de inequidad causa malestar".