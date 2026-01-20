Gripe H3N2: confirmaron la primera muerte en Argentina

La circulación de la denominada “súper gripe” H3N2 encendió las alertas sanitarias en la Argentina. El Ministerio de Salud confirmó en las últimas horas el primer fallecimiento asociado a la influenza A(H3N2) subclado K y reportó un crecimiento acelerado de los contagios, que ya se detectaron en 14 provincias .

Turismo. Salta y su encantador pueblo entre cerros: una parada imperdible del Tren a las Nubes

Según el Boletín Epidemiológico Nacional , en la última semana se confirmaron 28 casos , lo que representa un aumento del 154% respecto del período anterior, cuando se habían registrado solo 11. La víctima fatal fue un hombre de 74 años en Mendoza , con patologías previas, que desarrolló complicaciones graves tras contraer el virus.

El subclado K del virus H3N2 presenta una mutación en la proteína hemaglutinina que incrementa hasta en un 56% su capacidad de contagio , de acuerdo con datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Esta misma variante ya provocó picos de hospitalizaciones en Europa y América del Norte , y ahora comienza a mostrar un comportamiento similar en el país.

De los 28 casos confirmados, casi la mitad requirió internación , un dato que preocupa a los especialistas. Los grupos más afectados son personas mayores de 60 años y niños menores de 10 , considerados los sectores más vulnerables.

Otro factor alarmante es la baja cobertura de vacunación: solo el 21% de los pacientes diagnosticados contaba con la vacuna antigripal aplicada.

Primera muerte por la Gripe H3N2. Primera muerte por la Gripe H3N2.

Provincias afectadas y expansión territorial

La enfermedad ya fue confirmada en Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego. En apenas una semana, ocho nuevas provincias se sumaron al mapa de circulación viral.

Especialistas advierten que los casos reales podrían ser muchos más. “Se estudian pocos pacientes y hay superposición con otras enfermedades respiratorias”, explicó el infectólogo Roberto Debbag, quien anticipó que el escenario podría agravarse en los próximos meses.

Recomendaciones y grupos prioritarios

Ante el avance del virus, el Ministerio de Salud reiteró la importancia de completar los esquemas de vacunación y reforzar las medidas de prevención, como el lavado frecuente de manos, la ventilación de ambientes y evitar el contacto social ante síntomas.

La vacuna antigripal está especialmente indicada para personal de salud, embarazadas, niños pequeños, adultos mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas. Las autoridades sanitarias insisten en la consulta médica temprana frente a síntomas compatibles con gripe, como fiebre alta, dolor muscular intenso y dificultad respiratoria.

El aumento sostenido de casos y la aparición de un subtipo más agresivo marcan un inicio de año complejo en materia sanitaria, donde la prevención y la vacunación vuelven a ser herramientas clave para reducir el impacto de la enfermedad en la población.