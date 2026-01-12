Pirotecnia en boliches: controles, extintores y salidas, las claves para evitar tragedias

Un grupo de jóvenes encendió bengalas en el interior de un boliche en Monterrico . Las imágenes se viralizaron y muestran la pirotecnia encendida dentro de un espacio cerrado y colmado de público . El humo, las chispas y el fuego provocaron momentos de tensión y temor.

Jujuy. Espacios cerrados y bengalas: una combinación de alto riesgo que expone la falta de controles en Jujuy

Pánico. Al borde de la tragedia: prendieron bengalas dentro de un boliche en Monterrico

Rocío Gómez Miranda es licenciada en seguridad y medio ambiente (MP189) . En diálogo con Canal 4 afirmó que “ lo que puede comenzar como un festejo, una broma, puede terminar como algo con accidentes graves” .

“Consecuencias como inhalación de humo, intoxicación, quemaduras graves”, y les dejó un mensaje a los dueños de locales . “La calidad constructiva, que debería estar con material ignífugo, y a su vez, tener en cuenta la presencia de extintores que estén vigentes”.

“La iluminación, la señalización del lugar , que muchas veces, seguramente, al asistir a estos lugares, lo primero que tenemos que hacer es ver dónde se encuentran las luces de emergencia, que es tan importante que nos guíen a las salidas de emergencia”, recalcó.

Sobre cómo prevenir estas situaciones, la especialista dijo que es fundamental “la capacitación de las personas que trabajan dentro de estos lugares, que se deben hacer simulacros de evacuación cada seis meses o cada un año, lo que permite estar preparados ante una situación de emergencia”.

“No quiero dejar de mencionar los controles al ingreso de estos lugares para evitar que las personas ingresen con bengalas, por ejemplo, que es el tema en cuestión, para evitar estas bromas que pueden terminar mal”, recalcó Gómez Miranda.

“Es una responsabilidad de todos, porque puede ser una simple bengala de cumpleaños, pero si no tenemos material ignífugo de construcción y no estamos listos nosotros para evacuar, no vamos a poder subsanar esta situación o ayudar a las personas”.

image Pirotecnia en boliches (Foto ilustrativa)

Volvió a poner el eje en la relevancia de tener salidas de emergencia adecuadas. “Tenemos que saber dónde están ubicadas, y que estas salidas siempre estén desobstaculizadas, que sean con una salida hacia afuera, que nos va a salvar”.

Detalló que la Ley de Higiene y Seguridad “establece cuántas personas deben estar dentro del lugar, lo que se llama factor de ocupación. Si nosotros tenemos en cuenta todas estas situaciones, como te digo, una responsabilidad ya comunitaria, podemos salvar a todos los asistentes de estas bromas”, cerró.

Intervención y consecuencias legales

La Municipalidad de Monterrico emitió un comunicado oficial en el que confirmó que el episodio tuvo lugar en el local bailable, donde se utilizó pirotecnia tipo bengalas, expresamente prohibida por las normas de seguridad vigentes.

Desde el municipio indicaron que se iniciaron las actuaciones administrativas correspondientes para evaluar responsabilidades y determinar si existen otras sanciones posibles.

Las autoridades adelantaron que se reforzarán las inspecciones en locales nocturnos y los controles sobre la comercialización de pirotecnia, con el objetivo de evitar que conductas irresponsables vuelvan a poner en riesgo la seguridad de la población.

Espacios cerrados y bengalas: una combinación de alto riesgo en Jujuy