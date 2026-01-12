Espacios cerrados y bengalas: una combinación de alto riesgo que expone la falta de controles en Jujuy

El encendido de bengalas dentro de un boliche de la ciudad de Monterrico generó una situación de alto riesgo y volvió a poner en foco los peligros concretos de este tipo de prácticas en espacios cerrados. El episodio ocurrió durante una noche con gran cantidad de público y quedó registrado en videos que se difundieron con rapidez en redes sociales.

Las imágenes muestran humo espeso, chispas y fuego dentro del local, mientras decenas de personas permanecían en el interior. El escenario expuso una combinación peligrosa: pirotecnia activa, espacio reducido y alta concentración de jóvenes, un contexto donde cualquier error podía derivar en consecuencias graves.

El hecho reavivó la preocupación social por los antecedentes trágicos asociados al uso de bengalas en lugares cerrados, una práctica prohibida por las normas de seguridad vigentes.

Las bengalas alcanzan temperaturas extremas y desprenden una gran cantidad de humo en pocos segundos. En un espacio cerrado, ese humo reduce el oxígeno disponible y dificulta la respiración, incluso antes de que el fuego avance.

En situaciones de incendio, la inhalación de humo representa uno de los mayores riesgos para la vida. La desorientación, la irritación en ojos y vías respiratorias y la pérdida de conciencia pueden aparecer en minutos, aun sin contacto directo con las llamas.

Además, el calor intenso facilita la propagación del fuego sobre materiales habituales en boliches, como telas, decoraciones, cables, banderas o estructuras livianas, lo que transforma un foco puntual en un incendio fuera de control.

Bengalas en espacios cerrados Bengalas en espacios cerrados (Imagen ilustrativa).

Quemaduras y lesiones en segundos

El contacto con una bengala provoca quemaduras graves en muy poco tiempo. Las chispas y restos incandescentes no solo afectan a quien la enciende, sino también a personas cercanas que quedan expuestas sin advertencia previa.

La ropa, el cabello y la piel se convierten en superficies vulnerables ante la caída de partículas encendidas. En un lugar colmado, el riesgo se multiplica por la imposibilidad de mantener distancia y por la dificultad para moverse con rapidez.

Este tipo de lesiones puede producirse incluso cuando la bengala permanece encendida por pocos segundos, lo que refuerza el nivel de peligrosidad de su uso en ambientes cerrados.

Otro de los riesgos más serios vinculados al encendido de bengalas es la reacción del público. El humo, el fuego y la falta de visibilidad generan miedo y desesperación, factores que pueden desencadenar corridas o avalanchas humanas.

En locales con alta concurrencia, el pánico colectivo suele provocar bloqueos en salidas de emergencia, caídas y aplastamientos. En esos casos, el peligro no proviene solo del fuego, sino del comportamiento desesperado ante una amenaza percibida.

La experiencia demuestra que, en contextos nocturnos, el tiempo de reacción resulta mínimo y cualquier obstáculo en la evacuación agrava las consecuencias.

Un episodio que expuso fallas de control

El caso de Monterrico dejó al descubierto la falta de controles efectivos que permitió el ingreso de pirotecnia prohibida a un boliche. La normativa vigente prohíbe de manera expresa el uso de bengalas en espacios cerrados por los riesgos que implican.

Tras tomar conocimiento del hecho, la Municipalidad de Monterrico confirmó mediante un comunicado oficial que en el local se utilizó este tipo de pirotecnia, en contravención a las normas de seguridad. La situación generó preocupación e indignación en la comunidad.

Vecinos y usuarios en redes sociales manifestaron su temor por lo ocurrido y cuestionaron la ausencia de medidas preventivas que eviten este tipo de episodios en espacios nocturnos con gran afluencia de público.

Entre las principales recomendaciones se destaca el control estricto en los accesos a locales bailables para impedir el ingreso de pirotecnia. La presencia de personal capacitado y revisiones adecuadas resulta clave para reducir riesgos.