domingo 11 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de enero de 2026 - 17:02
Pánico.

Al borde de la tragedia: prendieron bengalas dentro de un boliche en Monterrico

En un boliche de Monterrico se vivió un momento de alta tensión. Una persona prendió una bengala y expuso a decenas de personas a un grave peligro.

BARILOCHE (46)
Lee además
En Perico, una joven generó disturbios en un móvil policial y terminó internada por alcohol
Incidente.

En Perico, una joven generó disturbios en un móvil policial y terminó internada por alcohol
Gimnasia de Jujuy: plantel definido para los amistosos y renovación para Dematei
En Córdoba.

Gimnasia de Jujuy: plantel definido para los amistosos y renovación para Dematei

Las imágenes, que se viralizaron rápidamente en redes sociales, muestran pirotecnia encendida dentro de un espacio cerrado y colmado de público. El humo, las chispas y el fuego provocaron momentos de tensión y temor entre los presentes, en un contexto donde una mínima falla podía desencadenar incendios, intoxicaciones por inhalación de humo, quemaduras graves o avalanchas humanas.

El hecho dejó en evidencia un accionar inconsciente y peligroso, tanto de quienes manipularon las bengalas como de la falta de controles que permitió el ingreso de pirotecnia prohibida a un local bailable. Especialistas en seguridad coinciden en que este tipo de prácticas representan uno de los mayores riesgos en espacios nocturnos cerrados, con antecedentes trágicos a nivel nacional e internacional.

La difusión del video generó indignación y preocupación en la comunidad, que expresó su temor por lo ocurrido y cuestionó cómo fue posible que una situación de estas características se desarrollara sin una intervención inmediata. Vecinos y usuarios en redes sociales coincidieron en que lo sucedido expuso innecesariamente la vida de decenas de personas.

Intervención y consecuencias legales

Tras tomar conocimiento del hecho y constatar lo ocurrido, la Municipalidad de Monterrico emitió un comunicado oficial en el que confirmó que el episodio tuvo lugar en el local bailable, donde se utilizó pirotecnia tipo bengalas, expresamente prohibida por las normas de seguridad vigentes.

Embed

Desde el municipio indicaron que se iniciaron las actuaciones administrativas correspondientes para evaluar responsabilidades y determinar si existen otras sanciones posibles. Asimismo, el episodio reabrió el debate sobre la falta de controles en los boliches y la venta ilegal de pirotecnia, dos factores que serán analizados en el marco de las investigaciones.

Las autoridades adelantaron que se reforzarán las inspecciones en locales nocturnos y los controles sobre la comercialización de pirotecnia, con el objetivo de evitar que conductas irresponsables vuelvan a poner en riesgo la seguridad de la población.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

En Perico, una joven generó disturbios en un móvil policial y terminó internada por alcohol

Gimnasia de Jujuy: plantel definido para los amistosos y renovación para Dematei

Humahuaca: un joven de 25 años chocó contra una casa y dio positivo en alcoholemia

Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas en San Salvador de Jujuy

Liga Argentina: Jujuy Básquet cayó ante San Isidro

Lo que se lee ahora
temporada de verano 2026: cuales son las tres frutas mas baratas en los mercados de jujuy
Economía.

Temporada de verano 2026: cuáles son las tres frutas más baratas en los mercados de Jujuy

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Cómo viene el clima en verano en Jujuy: qué se espera para enero, febrero y marzo
SMN.

Cómo viene el clima en verano en Jujuy: qué se espera para enero, febrero y marzo

Incendios en la Patagonia: evacuaron El Pedregoso y cortaron la Ruta 40
Preocupación.

Incendios en la Patagonia: evacuaron El Pedregoso y cortaron la Ruta 40

Asado  video
Parrilla.

Cómo hacer un buen asado: claves del fuego, la carne y la salmuera según un asador jujeño

Dakar 2026: histórica doble victoria de los hermanos Benavides
Arabia Saudita.

Dakar 2026: histórica doble victoria de los hermanos Benavides

Temporada de verano 2026: cuáles son las tres frutas más baratas en los mercados de Jujuy
Economía.

Temporada de verano 2026: cuáles son las tres frutas más baratas en los mercados de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel