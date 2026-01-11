Al borde de la tragedia: prendieron bengalas dentro de un boliche en Monterrico

Una situación de extrema gravedad se vivió en las últimas horas en un boliche de la ciudad de Monterrico, cuando un grupo de jóvenes encendió bengalas en el interior del local, generando un escenario de alto riesgo que pudo haber terminado en tragedia.

Las imágenes, que se viralizaron rápidamente en redes sociales, muestran pirotecnia encendida dentro de un espacio cerrado y colmado de público. El humo, las chispas y el fuego provocaron momentos de tensión y temor entre los presentes, en un contexto donde una mínima falla podía desencadenar incendios, intoxicaciones por inhalación de humo, quemaduras graves o avalanchas humanas.

El hecho dejó en evidencia un accionar inconsciente y peligroso, tanto de quienes manipularon las bengalas como de la falta de controles que permitió el ingreso de pirotecnia prohibida a un local bailable. Especialistas en seguridad coinciden en que este tipo de prácticas representan uno de los mayores riesgos en espacios nocturnos cerrados, con antecedentes trágicos a nivel nacional e internacional.

La difusión del video generó indignación y preocupación en la comunidad, que expresó su temor por lo ocurrido y cuestionó cómo fue posible que una situación de estas características se desarrollara sin una intervención inmediata. Vecinos y usuarios en redes sociales coincidieron en que lo sucedido expuso innecesariamente la vida de decenas de personas.

Intervención y consecuencias legales Tras tomar conocimiento del hecho y constatar lo ocurrido, la Municipalidad de Monterrico emitió un comunicado oficial en el que confirmó que el episodio tuvo lugar en el local bailable, donde se utilizó pirotecnia tipo bengalas, expresamente prohibida por las normas de seguridad vigentes. Embed Desde el municipio indicaron que se iniciaron las actuaciones administrativas correspondientes para evaluar responsabilidades y determinar si existen otras sanciones posibles. Asimismo, el episodio reabrió el debate sobre la falta de controles en los boliches y la venta ilegal de pirotecnia, dos factores que serán analizados en el marco de las investigaciones. Las autoridades adelantaron que se reforzarán las inspecciones en locales nocturnos y los controles sobre la comercialización de pirotecnia, con el objetivo de evitar que conductas irresponsables vuelvan a poner en riesgo la seguridad de la población.

