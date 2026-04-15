Copa Jujuy: arrancan los partidos de vuelta de la segunda fase preliminar

Los partidos de vuelta de la fase preliminar de la Copa Jujuy 2026 ya tienen confirmados el día, el horario y las sedes, y comenzarán a disputarse desde este miércoles 15 de abril con cinco encuentros correspondientes tanto a la rama femenina como a la masculina.

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Además, desde la organización indicaron que, en caso de igualdad, la serie se definirá por penales.

La Tablada Malvinas vs Talleres ‍Femenino a las 19:00 Masculino a las 21:00

La Tablada Gimnasia de Jujuy vs La Viña Femenino a las 19:00

La Tablada

Gimnasia de Jujuy vs Zapla

Masculino a las 21:00

Resultados de los partidos de ida

Femenino - Malvinas vs Talleres de Perico

Por el partido de ida en Copa Jujuy de la rama femenina, Malvinas consiguió un valioso triunfo ante Talleres de Perico por 1 a 0. El único gol del encuentro lo anotó Jazmín Carranque.

Masculino - Malvinas vs Talleres de Perico

En tanto, en el masculino Talleres de Perico ganó 2-1 ante Malvinas en el partido de ida.

Talleres de Perico Malvinas Copa Jujuy

Femenino - Gimnasia de Jujuy vs La Viña

La primera división femenina de Gimnasia y Esgrima derrotó 1-0 a La Viña en el duelo válido por la ida de la segunda fase de la Copa Jujuy. Selene Galian convirtió el único gol del encuentro.

Masculino - Gimnasia de Jujuy vs Zapla

Por el masculino, Gimnasia y Esgrima igualó 1-1 frente a Altos Hornos Zapla por la ida de la segunda fase de la Copa Jujuy. Gonzalo Puntano convirtió el único gol del conjunto albiceleste, mientras que para el Merengue marcó Raul Zelaya.