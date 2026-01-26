Campeonato Regional del NOA de Triatlón en el dique La Ciénaga: cómo será el recorrido

Foto ilustrativa.

El próximo domingo 1 de febrero, Jujuy albergará la 5ª fecha del Campeonato Regional del NOA de Triatlón en el Dique La Ciénaga, una competencia que reunirá a atletas de toda la región en modalidades individual y postas, combinando natación, ciclismo y pedestrismo. La prueba marcará además el cierre del campeonato, cuyas fechas anteriores se disputaron en Salta, Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán.

Aldana Noseda, coordinadora de la Secretaría de Deportes, destacó en diálogo con Canal 4 la importancia del evento para la provincia: “Estamos realizando la 5ª fecha del torneo regional, es el cierre del campeonato. En el dique estuvimos y vimos a muchos deportistas entrenando, que se van a sumar a esta disciplina que es el triatlón. Esto impacta muy bien en nuestra provincia”, señaló.

image Triatlón en Jujuy. Cómo serán los recorridos El triatlón se desarrollará en tres disciplinas. La competencia comenzará con natación en aguas abiertas en el Dique La Ciénaga, sobre un circuito triangular de 750 metros. Luego, en la zona de transición ubicada en la rotonda del dique, los atletas tomarán las bicicletas para recorrer 20 kilómetros por Ruta 62 y Ruta 9, hasta el ingreso a El Carmen, en la rotonda de Jorge Cafrune.

Finalmente, regresarán al dique para completar la tercera disciplina, el pedestrismo, con un recorrido de 2,5 kilómetros por Ruta 62, ida y vuelta. Allí se detendrá el cronómetro y finalizará la competencia.

Cupos completos y más de 220 competidores Noseda informó que ya se cubrieron todos los cupos disponibles. “El sábado se cerraron las inscripciones. Completamos el cupo de postas, mixtas y combinadas, que es una iniciativa para que se sume más gente al deporte, eso se hace en equipo. En el triatlón individual también tenemos el cupo completo”, explicó. En total, participarán alrededor de 220 competidores. Además, habrá entrega de premios para los ganadores. “Queremos motivar a los deportistas jujeños a que se animen a esta disciplina, siempre con los cuidados. La idea es que todos se sientan partícipes, pasen la meta y cumplan este gran desafío”, concluyó.

