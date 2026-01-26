lunes 26 de enero de 2026

26 de enero de 2026 - 16:59
Imperdible.

Campeonato Regional del NOA de Triatlón en el dique La Ciénaga: cómo será el recorrido

Con más de 220 competidores inscriptos de diferentes provincias, la competencia combinará natación, ciclismo y pedestrismo.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto ilustrativa.

Foto ilustrativa.

Aldana Noseda, coordinadora de la Secretaría de Deportes, destacó en diálogo con Canal 4 la importancia del evento para la provincia: “Estamos realizando la 5ª fecha del torneo regional, es el cierre del campeonato. En el dique estuvimos y vimos a muchos deportistas entrenando, que se van a sumar a esta disciplina que es el triatlón. Esto impacta muy bien en nuestra provincia”, señaló.

Finalmente, regresarán al dique para completar la tercera disciplina, el pedestrismo, con un recorrido de 2,5 kilómetros por Ruta 62, ida y vuelta. Allí se detendrá el cronómetro y finalizará la competencia.

Cupos completos y más de 220 competidores

Noseda informó que ya se cubrieron todos los cupos disponibles. “El sábado se cerraron las inscripciones. Completamos el cupo de postas, mixtas y combinadas, que es una iniciativa para que se sume más gente al deporte, eso se hace en equipo. En el triatlón individual también tenemos el cupo completo”, explicó. En total, participarán alrededor de 220 competidores.

Además, habrá entrega de premios para los ganadores. “Queremos motivar a los deportistas jujeños a que se animen a esta disciplina, siempre con los cuidados. La idea es que todos se sientan partícipes, pasen la meta y cumplan este gran desafío”, concluyó.

