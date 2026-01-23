Últimas horas para inscribirse al Triatlón del dique La Ciénaga: cómo anotarse

Jujuy será sede de la 5ta fecha del Campeonato Regional de Triatlón , competencia que reúne a atletas del NOA. La carrera se realizará el 1 de febrero en el dique La Ciénaga y las inscripciones se hacen hasta este sábado 24 de enero .

“ Trabajamos con Sportmetric , que es quien realiza la fiscalización del evento, entonces tienen que ingresar a la página de sportmetric.net y ahí van a encontrar el evento, está el formulario y siguen los pasos y se inscriben en forma fácil”, contó Claudia Corbalán, profesora de la Secretaría de Deportes .

En su versión individual, la prueba combina natación, ciclismo y pedestrismo en un escenario natural que demanda experiencia en el agua. Los tiempos estimados varían según el nivel. Los competidores más rápidos rondan entre 1:15 y 1:20 horas, mientras que se esperan registros de hasta 2 horas y media para completar el circuito.

“ Se está tratando de fomentar todo el deporte . Es la primera vez que desde la Secretaría de Deporte nos encargamos de organizar lo que sería un triatlón en la provincia , entonces la idea es dar el puntapié inicial para que se sumen los deportistas, los que corren trail, los que nadan, los que hacen bicicleta, que armen sus equipos, que corran individual, se animen y se sumen”.

Corlaban dijo que “creo que les está costando un poco por el miedo a decir voy a correr, voy a nadar, voy a hacer bicicleta, todo en un mismo momento, pero no es difícil, solamente requiere el entrenamiento y la preparación física adecuada”.

Campeonato Regional del NOA de Triatlón en el dique la Ciénaga (Foto ilustrativa) Campeonato Regional del NOA de Triatlón en el dique la Ciénaga (Foto ilustrativa)

Destacó que ya hay muchos participantes, con mucha gente que ya está inscripta. “Se está haciendo en uno de los espejos de agua más lindos de la provincia, como es el dique de la Ciénaga de El Carmen”, recalcó la profesora.

“Siempre nos estuvieron consultando para ver cómo podían hacer para participar. Pusimos postas e individuales. Cupo de 30 equipos de postas y se completó rapidísimo, así que muchos trail runners se están animando a armar los equipos y participar”, subrayó.

Un 2026 con más fechas

Aseguró que el triatlón “nos va a servir de experiencia a todos, tanto a los deportistas que están participando como a nosotros como organizadores. Seguramente habrá cosas para pulir, como siempre en todos los eventos, pero nos sirve de aprendizaje a todos”.

“La idea es que sea el puntapié inicial para que nosotros nos organicemos y comencemos a hacer, así como tenemos el programa de trail running que ya tiene su cronograma armado para este año 2026, también el triatlón. A partir de esta edición vamos a fijar otras fechas durante el año para seguir fomentando este tipo de deporte”, anticipó.

“Estamos poniendo muchas propuestas de competencia para que la gente de Jujuy pueda participar, tenga acceso a distintas competencias y niveles competitivos, que tal vez no pueden salir de la provincia, y nosotros estamos ofreciendo esos espacios, que es lo importante”, cerró Corbalán.