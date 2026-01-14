Jujuy será sede de una fecha del Campeonato Regional del NOA de Triatlón

El próximo 1 de febrero Jujuy será sede de la 5º fecha del Campeonato Regional del NOA de Triatlón en el Dique La Ciénaga , competencia que reunirá a atletas de toda la región, en modalidad individual y postas, combinando natación, ciclismo y pedestrismo.

Galería. Las fotos de la nieve en el Dique La Ciénaga de Jujuy

Aldana Noseda, coordinadora de la Secretaría de Deportes , afirmó en su visita a Canal 4, que “ tenemos uno de los espejos de agua más lindos que tiene Argentina , y también se piensa que sea escenario de grandes eventos a futuro”.

Dijo que será “ un evento súper importante porque es el cierre del campeonato regional de cinco fechas se va a hacer en la provincia”, destacó sobre la competencia que se desarrolla a lo largo de cinco provincias: Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y Jujuy.

“Creo que le da un posicionamiento a Jujuy en términos de lo que es la organización de eventos deportivos en nuestra región”, dijo Noseda. “ Coordinando para que haya una buena puesta en escena del evento y poder cubrirnos todas las necesidades de lo que verdaderamente necesita un triatlón”.

Campeonato Regional del NOA de Triatlón en el dique la Ciénaga (Foto ilustrativa) Campeonato Regional del NOA de Triatlón en el dique la Ciénaga (Foto ilustrativa)

“Obviamente es una gran condición que Jujuy sea el cierre, donde vamos a terminar la clasificación de este campeonato regional y coronando al campeón de cada una de las categorías”, dijo y aclaró que ese día se realizará la entrega de premios al campeón regional.

“Tenemos a su vez también lo que es el Campeonato Jujeño de Triatlón, en donde pueden participar deportistas en la categoría individual. La Secretaría, dentro de su plan de acción, también tiene la difusión de los deportes”.

Quiénes pueden participar del triatlón

“Estamos invitando a lo que son las postas en equipos para poder visibilizar lo que es el triatlón. A su vez también chicos, que sean nadadores solamente o hagan ciclismo, o solamente sean corredores de calle, que armen sus propios equipos para poder participar”, destacó Noseda.

“Estamos haciendo una modalidad que se llama super sprint, que inician nadando 750 metros en aguas abiertas. De ahí tienen una zona de transición y hacen 20 kilómetros en bicicleta, puede ser de ruta o de mountain bike, y luego finalizan el triatlón corriendo 5 kilómetros en total”, detalló.

Embed - ALDANA NOSEDA - SEC. DEPORTES

“Creo que estos tipos de eventos hacen que podamos motivar e incentivar a toda la comunidad que se acerque a este tipo de deportes y que sepan también que es un espacio cuidado. Todos vamos a estar ahí colaborando para que se pueda desarrollar el evento de la manera más segura”, señaló.

Sobre quienes pueden anotarse, Noseda dijo que “el llamado a todos los deportistas que sean específicos del running, específicos del ciclismo, específicos de las actividades acuáticas, que puedan armar sus equipos y saber que cada uno va a estar en su actividad y que entre el equipo puedan terminar lo que es el triatlón”.

dique la cienaga.jpg

Las inscripciones

Las inscripciones ya están abiertas a través de Sportmetric.net con cupos limitados. “Ahí está el reglamento y toda la información necesaria para que se puedan inscribir tanto lo que es individual como postas. Ya tenemos alrededor de 60 competidores inscriptos”.

Recalcó que “se pueden inscribir hasta el día 24 de enero, o bien se hace el corte una vez que se cumpla con el cupo que, según la logística que necesita este evento, nosotros tenemos cubierto que hay 210 competidores”, cerró.