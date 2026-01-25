lunes 26 de enero de 2026

25 de enero de 2026 - 20:44
Jujuy

A pocos kilómetros de San Salvador de Jujuy: el plan al aire libre que conquista los domingos

A solo 33 kilómetros de San Salvador de Jujuy, los diques se convirtieron este domingo en el plan ideal para familias, pescadores y amantes del aire libre.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
A solo 33 kilómetros de San Salvador de Jujuy, la zona de los diques se convirtió este domingo en el plan ideal para familias, pescadores y amantes del aire libre.

A solo 33 kilómetros de San Salvador de Jujuy, la zona de los diques se convirtió este domingo en el plan ideal para familias, pescadores y amantes del aire libre.

Algunos, pescan, o intentan hacerlo, otros toman mates y juegan a las cartas con el único fin de compartir un día al aire libre en los diques de Jujuy

Algunos, pescan, o intentan hacerlo, otros toman mates y juegan a las cartas con el único fin de compartir un día al aire libre en los diques de Jujuy

A solo 33 kilómetros de San Salvador de Jujuy, la zona de los diques se convirtió este domingo en el plan ideal para familias, pescadores y amantes del aire libre.

A solo 33 kilómetros de San Salvador de Jujuy, la zona de los diques se convirtió este domingo en el plan ideal para familias, pescadores y amantes del aire libre.

Algunos, pescan, o intentan hacerlo, otros toman mates yjuegan a las cartas con el único fin de compartir un día al aire libre en los diquesde Jujuy

Algunos, pescan, o intentan hacerlo, otros toman mates y juegan a las cartas con el único fin de compartir un día al aire libre en los diques de Jujuy

Algunos, pescan, o intentan hacerlo, otros toman mates yjuegan a las cartas con el único fin de compartir un día al aire libre en los diquesde Jujuy

Algunos, pescan, o intentan hacerlo, otros toman mates y juegan a las cartas con el único fin de compartir un día al aire libre en los diques de Jujuy

A solo 33 kilómetros de San Salvador de Jujuy, la zona de los diques se convirtió este domingo en el plan ideal para familias, pescadores y amantes del aire libre.

A solo 33 kilómetros de San Salvador de Jujuy, la zona de los diques se convirtió este domingo en el plan ideal para familias, pescadores y amantes del aire libre.

Este fin de semana, el sol, el mate y las ganas de descansar se combinaron en un escenario que nunca falla: la zona de los diques de Jujuy, a pocos kilómetros de San Salvador de Jujuy. Desde temprano y durante toda la jornada del domingo 25 de enero, más de un centenar de jujeños y turistas eligieron este clásico destino para pasar el día, desconectar de la rutina y disfrutar de la naturaleza en familia.

Dique la Ciénaga

Cañas de pescar apoyadas en la orilla, baldes con carnada, en su mayoría lombrices o masa, y el infaltable set de mate con galletas marcaron la postal del día. Mientras algunos probaban suerte con la pesca, otros simplemente se relajaban, charlaban y compartían juegos de mesa, cartas o incluso armaban pulseritas, demostrando que el dique es mucho más que un lugar para pescar: es un punto de encuentro.

Dique (1)

El plan suele tener un ritual casi obligatorio: salir temprano, pasar el día al aire libre y, antes de volver, hacer una parada por el buñuelódromo, un clásico que corona la tarde y se gana aplausos de grandes y chicos. Un cierre perfecto para un domingo bien jujeño.

Dique (5)

Qué no puede faltar para una tarde en el dique

Canal 4 y TodoJujuy dijeron presente en la zona de los diques, donde familias y pescadores coincidieron en que, si bien existe la posibilidad de pasear en bote, lo más elegido sigue siendo disfrutar desde la orilla, sin apuros y con todo listo para pasar varias horas.

Dique (4)

Entre los “imprescindibles” que no pueden faltar a la hora de armar el bolso, aparecen:

  • Caña de pescar (se consigue camino al dique)

  • Carnada: lombrices o masa de pan

  • Repelente de insectos

  • Protector solar

  • Agua fresca

  • Set de mates

  • Juegos de mesa como cartas o dados

  • Sillas o reposeras

  • Mantas para el piso

Dique (2)

Para quienes buscan sumar una experiencia distinta, también está la opción del alquiler de botes, que funciona de martes a domingos de 15 a 19 horas, con un costo de $5.000 por persona durante 30 minutos. Todos los pasajeros reciben chaleco salvavidas y, en el caso de los menores, deben ingresar acompañados por un adulto responsable.

Dique (3)

Sin necesidad de gastar de más ni de recorrer largas distancias, los diques vuelven a confirmar por qué son uno de los planes favoritos de los jujeños: naturaleza, tranquilidad, mates compartidos y tiempo en familia. A veces, el mejor plan del domingo está más cerca de lo que parece.

Embed - DOMINGO EN EL DIQUE

Por  Federico Franco

