Ingreso a primer año 2026: hoy se realizará el primer sábado de Escuelas Abiertas

Comenzó el cronograma de ingreso a primer año durante el ciclo lectivo 2026 en la provincia de Jujuy y este sábado se realizará el ciclo Escuelas Abiertas.
Serán tres sábados en los que se llevará a cabo este espacio de consultas y el lunes: “Las familias van a la escuela”. Mirá el cronograma completo.
El mismo funcionará como espacio de consulta en lengua y matemática, acompañamiento emocional y acceso a información sobre las preinscripciones.
Cabe destacar que desde el 1 de octubre los estudiantes deben solicitar la constancia alfanumérica de alumno regular, requisito inicial para avanzar en el proceso.
El ciclo continuará el 6 de octubre con la actividad “Las familias van a la escuela”, que busca difundir la oferta educativa disponible en Jujuy.
El 11 de octubre se desarrollará el segundo sábado de Escuelas Abiertas con los mismos ejes de consulta y apoyo.
El 18 de octubre está previsto el tercer sábado de Escuelas Abiertas. Después, el 20 de octubre se pondrá en marcha el Plan de Acompañamiento Institucional para la instancia evaluativa.
Entre el 13 y el 17 de octubre, se abrirá la primera etapa de preinscripción, que deberá realizarse en una sola institución educativa.
Los listados de colegios con sobredemanda se publicarán el 21 y 22 de octubre, mientras que entre el 23 y el 29 de octubre se organizarán reuniones informativas para tutores sobre la evaluación.
El 31 de octubre se realizará la instancia evaluativa en aquellas instituciones históricamente más demandadas.
El 6 de noviembre se difundirán las vacantes asignadas. Los días 6, 7 y 10 de noviembre se concretará la confirmación e inscripción definitiva con presentación de la documentación requerida.
El relevamiento de vacantes disponibles se efectuará el 11 y 12 de noviembre, y del 13 al 15 de noviembre se abrirá la segunda etapa de preinscripción, esta vez con la posibilidad de elegir hasta dos instituciones.
El 17 de noviembre volverán a publicarse los listados de colegios con sobredemanda. Luego, el 20 de noviembre, se asignará un “momento” para cada institución a través de IMPROJUY. El 22 de noviembre se publicará la asignación de vacantes por escuela.
Las confirmaciones e inscripciones se realizarán entre el 24 y el 26 de noviembre, seguidas por un nuevo relevamiento de vacantes el 27 y 28 de noviembre.
El cronograma cerrará con la tercera preinscripción, programada para los días 2 y 3 de diciembre, con la posibilidad de postularse en hasta dos instituciones educativas.
El 9 de diciembre se volverá a asignar un “momento” para las instituciones con sobredemanda mediante IMPROJUY. El 11 de diciembre se publicarán las vacantes asignadas, y la confirmación final se desarrollará los días 12, 15 y 16 de diciembre, con la entrega de la documentación correspondiente.
Con este esquema, el Ministerio de Educación busca garantizar un proceso ordenado y equitativo, asegurando que cada estudiante que egresa del nivel primario acceda a una vacante en el nivel secundario de cara al ciclo lectivo 2026.
A través del INPROJUY, ase realizarán los sorteos para asignar las vacantes en los establecimientos con sobredemanda que no tienen examen de ingreso. Serán:
La lista de instituciones donde se realizará la instancia evaluativa abarca establecimientos de toda la provincia.
Colegio Secundario N°36
Colegio Secundario N°70
Escuela Provincial Agrotécnica N°3 “Coronel Arias”
Escuela Provincial Agrotécnica N°8
En Jujuy se puede encontrar colegios con las siguientes orientaciones:
