sábado 04 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
4 de octubre de 2025 - 08:51
Jujuy.

Ingreso a primer año 2026: hoy se realizará el primer sábado de Escuelas Abiertas

Serán tres sábados en los que se llevará a cabo este espacio de consultas y el lunes: “Las familias van a la escuela”. Mirá el cronograma completo.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Ingreso a primer año (foto ilustrativa).

Ingreso a primer año (foto ilustrativa).

Lee además
Ingreso a primer año.
Jujuy.

Cronograma de ingreso a primer año 2026 en Jujuy: fechas y requisitos
Los chicos de la Escuela Normal tienen asegurado su banco para el ingreso a primer año 2026.
Educación.

Cómo será la inscripción para el ingreso a primer año 2026 en escuelas normales

El mismo funcionará como espacio de consulta en lengua y matemática, acompañamiento emocional y acceso a información sobre las preinscripciones.

Cómo sigue el cronograma de ingreso a primer año

El ciclo continuará el 6 de octubre con la actividad “Las familias van a la escuela”, que busca difundir la oferta educativa disponible en Jujuy.

El 11 de octubre se desarrollará el segundo sábado de Escuelas Abiertas con los mismos ejes de consulta y apoyo.

El 18 de octubre está previsto el tercer sábado de Escuelas Abiertas. Después, el 20 de octubre se pondrá en marcha el Plan de Acompañamiento Institucional para la instancia evaluativa.

Ingreso a primer año
Ingreso a primer a&ntilde;o.

Ingreso a primer año.

Primera preinscripción y evaluaciones

Entre el 13 y el 17 de octubre, se abrirá la primera etapa de preinscripción, que deberá realizarse en una sola institución educativa.

Los listados de colegios con sobredemanda se publicarán el 21 y 22 de octubre, mientras que entre el 23 y el 29 de octubre se organizarán reuniones informativas para tutores sobre la evaluación.

El 31 de octubre se realizará la instancia evaluativa en aquellas instituciones históricamente más demandadas.

Publicación de vacantes y segunda preinscripción

El 6 de noviembre se difundirán las vacantes asignadas. Los días 6, 7 y 10 de noviembre se concretará la confirmación e inscripción definitiva con presentación de la documentación requerida.

El relevamiento de vacantes disponibles se efectuará el 11 y 12 de noviembre, y del 13 al 15 de noviembre se abrirá la segunda etapa de preinscripción, esta vez con la posibilidad de elegir hasta dos instituciones.

El 17 de noviembre volverán a publicarse los listados de colegios con sobredemanda. Luego, el 20 de noviembre, se asignará un “momento” para cada institución a través de IMPROJUY. El 22 de noviembre se publicará la asignación de vacantes por escuela.

Las confirmaciones e inscripciones se realizarán entre el 24 y el 26 de noviembre, seguidas por un nuevo relevamiento de vacantes el 27 y 28 de noviembre.

Tercera preinscripción y cierre del proceso

El cronograma cerrará con la tercera preinscripción, programada para los días 2 y 3 de diciembre, con la posibilidad de postularse en hasta dos instituciones educativas.

El 9 de diciembre se volverá a asignar un “momento” para las instituciones con sobredemanda mediante IMPROJUY. El 11 de diciembre se publicarán las vacantes asignadas, y la confirmación final se desarrollará los días 12, 15 y 16 de diciembre, con la entrega de la documentación correspondiente.

Con este esquema, el Ministerio de Educación busca garantizar un proceso ordenado y equitativo, asegurando que cada estudiante que egresa del nivel primario acceda a una vacante en el nivel secundario de cara al ciclo lectivo 2026.

¿Cuándo son los sorteos?

A través del INPROJUY, ase realizarán los sorteos para asignar las vacantes en los establecimientos con sobredemanda que no tienen examen de ingreso. Serán:

  • 1° sorteo: 28 de octubre
  • 2do sorteo: 20 de noviembre
  • 3er sorteo: 9 de diciembre

En qué colegios habrá examen de ingreso

examen de ingreso .png
Ingreso a 1er año con examen: la opinión de los jujeños

Ingreso a 1er año con examen: la opinión de los jujeños

La lista de instituciones donde se realizará la instancia evaluativa abarca establecimientos de toda la provincia.

San Salvador de Jujuy

  • Colegio N°1 “Teodoro Sánchez de Bustamante”
  • Escuela de Educación Técnica N°1 “Escolástico Zegada”
  • Colegio N°2 “Armada Argentina”
  • Colegio N°3 “Éxodo Jujeño”
  • Escuela de Comercio N°1 “Prof. José Antonio Casas”
  • Escuela Provincial de Artes Nº1 “Medardo Pantoja”
  • Escuela Técnica Provincial N°1 “Aristóbulo Vargas Belmonte”
  • Colegio Secundario N°54

Palpalá

  • Colegio N°1 “Domingo Faustino Sarmiento”
  • Escuela de Educación Técnica N°1 “General Savio”

Perico

  • Colegio Secundario N°68
  • Escuela Técnica N°1 “Maestro Humberto Samuel Luna”

Monterrico

  • Colegio Secundario N°36

San Pedro de Jujuy

  • Escuela de Educación Técnica N°1 “Cnel. Manuel Álvarez Prado”
  • Colegio Secundario N°60

Libertador General San Martín

  • Escuela Provincial Agrotécnica N°4 “Nelly Arrieta”
  • Colegio Secundario N°65 “Nikola Tesla”

Calilegua

  • Colegio Secundario N°70

Humahuaca

  • Escuela Provincial Agrotécnica N°3 “Coronel Arias”

Abra Pampa

  • Escuela Provincial Agrotécnica N°8

Sandra Fabiana Aramayo docente del Colegio Secundario 29 de San Pedro de Jujuy
Colegio Secundario 29 de San Pedro de Jujuy.

Colegio Secundario 29 de San Pedro de Jujuy.

¿Qué modalidad tiene cada establecimiento?

En Jujuy se puede encontrar colegios con las siguientes orientaciones:

  • Ciencias sociales y humanidades
  • Ciencias naturales
  • Economía y administración
  • Informática
  • Agro y ambiente
  • Arte y artes visuales
  • Lenguas
  • Arte - música
  • Robótica y programación
  • Arte - teatro
  • Matemática y física
  • Energía y sustentabilidad
  • Educación física
  • Técnico en equipos e instalaciones electromecánicas
  • Maestro mayor de obras
  • Técnico en informática profesional y personal
  • Mecanización agropecuaria
  • Técnico en electrónica
  • Técnico mecánico
  • Técnico automotor
  • Técnico en electricidad
  • Técnico en industrias del vestir
  • Técnico en gestión y administración de las organizaciones
  • Técnico minero
  • Técnico químico
  • Técnico en producción agropecuario
  • Bachiller en artes audiovisuales con especialidad en realización audiovisual
  • Técnico en edición y posproducción de video digital
  • Bachiller en teatro con especialidad en teatro y medios
  • Técnico en sistemas escénicos (arte teatro)
  • Bachiller en música con especialidad en realización musical en vivo / música popular
  • Técnico en musicalización y sistemas de sonido
  • Bachiller en Artes Visuales con especialidad en Producción: Dibujo, Pintura, Grabado, Cerámica, Escultura
  • Bachiller en Artes Visuales con Especialidad en Arte Público
  • Bachiller en Danza con Especialidad en Danza de Origen Folklórico y Popular
  • Bachiller en Danza con Especialidad en Danza de Origen Escénico
  • Técnico en Sistemas Escénicos (Danza)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cronograma de ingreso a primer año 2026 en Jujuy: fechas y requisitos

Cómo será la inscripción para el ingreso a primer año 2026 en escuelas normales

Orientaciones de la secundaria en Jujuy: qué ofrece cada colegio para el ingreso a primer año

Ingreso a primer año 2026: cómo solicitar la constancia alfanumérica

Brindarán talleres para aspirantes a 1er año 2026: en qué colegios, día y horario

Lo que se lee ahora
Se hizo la bicicleteadainclusiva, una iniciativa para todos
Ruta 1.

Se hizo la bicicleteada inclusiva en Jujuy, una iniciativa para todos

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Revelaron la autopsia de Lara Gutiérrez.
Policiales.

Triple crimen narco: qué es un shock hipovolémico, el resultado de la autopsia de Lara Gutiérrez

Sin clases.
Atención.

El martes 7 no habrá clases en Jujuy: todos los detalles

Barrio Malvinas: investigan un choque en cadena entre un auto, moto y colectivo
Policiales.

Barrio Malvinas: investigan un choque en cadena entre un auto, moto y colectivo

Los nuevos topes de transferencias bancarias a partir de octubre 2025
Economía.

Los nuevos topes de transferencias bancarias a partir de octubre 2025

Prisión preventiva para Pequeño J video
Perú.

Triple crimen narco: prisión preventiva para "Pequeño J", que aseguró que es inocente y rechazó ser extraditado

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel