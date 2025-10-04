Accidente en Pampichuela: un auto cayó al vacío con seis personas a bordo (imagen ilustrativa)

Una jornada trágica se vivió en la Ruta 83, a la altura de Pampichuela, cuando un automóvil que trasladaba a seis personas perdió el control y desbarrancó desde unos 60 metros de altura. El siniestro dejó como saldo la muerte de una mujer y un hombre internado en grave estado. Las autoridades investigan las causas del hecho.

Accidente en Pampichuela: un auto cayó al vacío con seis personas a bordo Un violento accidente ocurrió este viernes en la Ruta Provincial 83, en la localidad jujeña de Pampichuela, cuando un vehículo que transportaba a seis personas ( tres varones y tres mujeres) perdió el control y cayó por una barranca de unos 60 metros, provocando una tragedia con víctimas fatales y heridos graves.

Según informaron fuentes policiales, el hecho se produjo en una zona de difícil acceso, lo que complicó las tareas de rescate. Personal de emergencias y cuerpos especializados trabajaron intensamente para asistir a los ocupantes del rodado, que quedaron dispersos en una zona de vegetación y terreno irregular.

Una de las ocupantes, una mujer que presentaba heridas de suma gravedad, fue trasladada de urgencia al hospital Oscar Orías de Libertador General San Martín, pero lamentablemente falleció antes de llegar al centro de salud.

Otro de los pasajeros, un hombre que también sufrió lesiones de consideración, fue derivado al hospital Pablo Soria, en la capital provincial, donde permanece internado en estado reservado. Los otros cuatro ocupantes del vehículo (entre ellos tres menores) fueron asistidos por los servicios de salud y presentan heridas de distinta consideración, aunque estarían fuera de peligro. Hasta el momento, se desconocen los motivos que originaron el siniestro. Peritos viales trabajan en el lugar del hecho y se abrió una investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo la pérdida de control del vehículo.

