sábado 04 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
4 de octubre de 2025 - 11:43
Trágico.

Accidente en Pampichuela: un auto cayó al vacío con seis personas a bordo

Un trágico accidente tuvo lugar este viernes en la Ruta Provincial 83, en la zona de Pampichuela, cuando un automóvil cayó a un barranco.

Por  Agustín Weibel
Accidente en Pampichuela: un auto cayó al vacío con seis personas a bordo (imagen ilustrativa)&nbsp;

Accidente en Pampichuela: un auto cayó al vacío con seis personas a bordo (imagen ilustrativa) 

Una jornada trágica se vivió en la Ruta 83, a la altura de Pampichuela, cuando un automóvil que trasladaba a seis personas perdió el control y desbarrancó desde unos 60 metros de altura. El siniestro dejó como saldo la muerte de una mujer y un hombre internado en grave estado. Las autoridades investigan las causas del hecho.

Lee además
asi estan las rutas de jujuy en este jueves 2 de octubre
Tránsito.

Así están las rutas de Jujuy en este jueves 2 de octubre
mes de la salud mental: inscripciones para un concurso de fotografia
Octubre.

Mes de la Salud Mental: inscripciones para un concurso de fotografía

Accidente en Pampichuela: un auto cayó al vacío con seis personas a bordo

Un violento accidente ocurrió este viernes en la Ruta Provincial 83, en la localidad jujeña de Pampichuela, cuando un vehículo que transportaba a seis personas ( tres varones y tres mujeres) perdió el control y cayó por una barranca de unos 60 metros, provocando una tragedia con víctimas fatales y heridos graves.

Según informaron fuentes policiales, el hecho se produjo en una zona de difícil acceso, lo que complicó las tareas de rescate. Personal de emergencias y cuerpos especializados trabajaron intensamente para asistir a los ocupantes del rodado, que quedaron dispersos en una zona de vegetación y terreno irregular.

Una de las ocupantes, una mujer que presentaba heridas de suma gravedad, fue trasladada de urgencia al hospital Oscar Orías de Libertador General San Martín, pero lamentablemente falleció antes de llegar al centro de salud.

Otro de los pasajeros, un hombre que también sufrió lesiones de consideración, fue derivado al hospital Pablo Soria, en la capital provincial, donde permanece internado en estado reservado.

Los otros cuatro ocupantes del vehículo (entre ellos tres menores) fueron asistidos por los servicios de salud y presentan heridas de distinta consideración, aunque estarían fuera de peligro.

Hasta el momento, se desconocen los motivos que originaron el siniestro. Peritos viales trabajan en el lugar del hecho y se abrió una investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo la pérdida de control del vehículo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Así están las rutas de Jujuy en este jueves 2 de octubre

Mes de la Salud Mental: inscripciones para un concurso de fotografía

Jujuy sigue sumando medallas en los Juegos Evita

Cómo va a estar el primer fin de semana de octubre en Jujuy

Ingreso a primer año 2026: hoy se realizará el primer sábado de Escuelas Abiertas

Lo que se lee ahora
Jujuy sigue sumando medallas en los Juegos Evita
Gran actuación.

Jujuy sigue sumando medallas en los Juegos Evita

Por  Agustín Weibel

Las más leídas

Los nuevos topes de transferencias bancarias a partir de octubre 2025
Economía.

Los nuevos topes de transferencias bancarias a partir de octubre 2025

Millonario robo en Jujuy
Policiales.

Aún no hay detenidos por el robo de $90 millones y sigue el misterio

Prisión preventiva para Pequeño J video
Perú.

Triple crimen narco: prisión preventiva para "Pequeño J", que aseguró que es inocente y rechazó ser extraditado

Accidente en Pampichuela: un auto cayó al vacío con seis personas a bordo (imagen ilustrativa) 
Trágico.

Accidente en Pampichuela: un auto cayó al vacío con seis personas a bordo

Matías Jurado. video
Jujuy.

Caso Matías Jurado: el 9 de octubre será la última entrevista psicológica y psiquiátrica

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel